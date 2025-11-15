Magyar Péter a győri polgármesterrel tárgyalt, akinek az alpolgármestere és a kabinetfőnöke is jelentkezett a Tiszánál képviselőjelöltnek

Magyar Péter a győri tiszás nagygyűlés után találkozott a város polgármesterével, Pintér Bencével a városházán. A 24.hu azt írja, a két politikus tárgyalt egymással, de nem tartottak közös sajtótájékoztatót, és külön távoztak.

A találkozó után a Tisza Párt elnöke elmondta: a városvezető, illetve Kósa Roland alpolgármester kezdeményezték a találkozót. Szóba került „az önkormányzati hatáskörök visszaadása, megváltoztatása, bővítése”, illetve a szolidaritási hozzájárulás, az iparűzési adó mértékének a csökkentése, utóbbit Pintér Bence vetette fel. A találkozóról Magyar Péter is beszámolt a Facebook-oldalán.

Magyar Péter és Pintér Bence Fotó: Facebook

Felmerült az együttműködés is a győri polgármester által alapított Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) egyesület és a Tisza között, és hogy a TSZV önkormányzati politikusai közül lehet-e valaki tiszás jelölt.

„Nem fogok spoilerezni, mert már csak egy-két nap, és ki fog derülni”

– válaszolta a Tisza elnöke 24.hu kérdésére.

Pintér Bence viszont a saját sajtótájékoztatóján elmondta: Kósa Roland alpolgármester, illetve Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnök is adtak be a Tiszához jelöltpályázatot.

Magyar Péter azt mondta: azok, akik más pártok, jellemzően parlamenti pártok jelöltjei voltak korábbi választásokon, nem lehetnek Tisza-jelöltek. A 24.hu azt írja, Kósa Roland a 2024-es önkormányzati választáson a TSZV, a LMP, a Momentum, és az MSZP támogatásával indult, Tóth Péter viszont nem volt jelölt, a TSZV-csapat kampányfőnökeként vett részt a választáson.

A Tisza jelöltállításának hátteréről itt írtunk bővebben. A cikkben egy forrásunk arról beszélt, független polgármesterek is vannak a párt jelöltjei között.