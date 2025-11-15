Magyar Péter: Tudom, mik egy valódi miniszterelnök feladatai, készen állok a feladatra

„Nem biztonságosak az utcák, szabadság van, mindenki sokkal bátrabb” – próbálom kitalálni, hogy a Magyar Péter szombati rendezvényének helyszínt adó tér egyik padján ücsörgő idős úr pontosan mit is gondol A Helyzetről. Egy nappal az esemény előtt vagyunk, a bácsi szerint romlik A Helyzet. Nézi a tévében, minden egyre rosszabb, gyilkosságok vannak. „Győrben?” – kérdem. Itt azért még nem, de az emberek egyre agresszívabbak egymással, akkora a szabadság. Azelőtt nem volt így.

„Most meg itt ez a hogyishívják, a Magyar.”

Lázítja a fiatalokat. „Lázadnak a fiatalok?” – nézek körbe a kisvárosi miliőben nyugodtan mekiző fiatalok és kényelmesen kullogó házaspárok között. „Lázadnak. Meg itt ez az útminiszter, tönkreteszik a vasutat.” Lázár Jánosra gondol.

Aztán elmondja, ő is csinált hülyeségeket: 1956-ban ott volt, amikor találta érte az Urániát. Elsiratta a kedvenc moziját, aztán fegyvert fogott. Bementek a nyomdába, és addig hadonásztak, amíg ki nem nyomtatták a követeléseiket. Aztán jöttek az orosz tankok.

Arról ugyan nem sokat tudtam meg, hogy mit gondol A Helyzetről, bár orosz tankok most is vannak, ha nem is itt. Igazából mindegy is, a politikusok nevei sincsenek már meg neki, úgyis „mindegyik csak lopni akar”. Mondom a Magyar éppen arról beszél, hogy elég a lopásból. Csak legyint.

Országjáró tiszások

Győrben Orbán Viktor mellett Magyar Péter is gyűlést szervez, és ha a bácsi már ki is ábrándult belőlük, azért akadnak bőven, akik reménykednek. „Egyre többen vannak a rendezvényeinken, bár itt most nem lesznek annyian, mint tavaly, amikor megtöltötték a Dunakapu teret” – mondja egy győri Tisza Sziget tagja. Egy Budapestről érkezett tiszás család tagjai igyekeznek minél több tiszás fórumra eljutni az országban. Szerintük egyre többen vannak az utcán, egyre nyitottabbak az emberek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egy kecskeméti tiszás házaspár azt meséli, hogy míg a tavalyi aláírásgyűjtéseken gyakran szóltak be nekik a környékbeli településeken, manapság ez már alig fordul elő. „Voltunk szegregátumban ételt osztani, ruhákat hozunk Bécsből, gyereknapot szervezünk” – a házaspár úgy érzi, végre tudnak tenni az országért.

Néhány ezren, térfigyelő kamerák előtt

Ahogy október 23-án a hatalmas tömeget megmozgató Nemzeti Meneten véget ért a nyolcvannapos országjárása, Magyar Péter már meg is hirdette a következőt, ami a tervek szerint április 12-ig tart majd, és több tiszás politikus is részt vesz benne. Két nappal később Orbán Viktor is beszállt a fideszes országjáró kampányba, öt gyűlést is kihirdetett a Digitális Polgári Köröknek. Erre Magyar órákon belül reagált, nyílt utcai fórumokat szervezett a zártkörű miniszterelnöki happeningekkel egy napon, egy városban.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Tisza elnöke rendszeresen szervez utcai eseményeket a Fidesszel egyidőben, így jellemzően ilyenkor állandóan megy a táborméregetés, a győri tiszás állomás színhelyét már jó előre be is kamerázták. A már idézett országjáró tiszás család egyik nagy élménye volt a kötcsei találkozó, amikor Magyar Péter a Fidesz zártkörű eseményével egy időben tartott gyűlést, ahova Balatonőszödről érkezett többedmagával, ezzel jelképesen újraírva a gyurcsányi-orbáni hagyományt.

Magyar eddig kétszer tartott utcai eseményt Győrben, az EP-választások előtti alkalommal voltak a legtöbben, a tavalyin is sokan voltak, és a szombati esemény helyszínét is megtöltötte úgy két-háromezer ember; igaz, ez volt az eddigi legkisebb tér a városban, ahol Magyar fellépett. „Nem reménykedem, ezek bármire képesek” – mondja egy néni mellettem csak úgy magának. Megkérdem miért, azt mondja, rettenetesen fél, és félti Magyar Pétert is.

A helyszín bekamerázása csak növelte az érdeklődést, indulatokat. Egy politika iránt nem túl érdeklődő srác azért is jött el megnézni, mi történik, mert a híd túloldalán annyi rendőrt látott, amennyit három hónapos itt-tartózkodása alatt összesen nem.

„Mitől félnek, lelövik a Magyar Pétert?”

Mások tömören reagáltak a kamerákra: „Kapják be” – mondta egy férfi, majd bemutatott a kidekorált oszlopnak. Több tiszással beszélgetve is az a kép alakult ki bennem, hogy a párt adatbázisának publikálása csak jobban összekovácsolta a tábort: „Azért is hordom ezt a kitűzőt, nem kell kitenni a lakcímem, vállalom szívesen” – mondja egy szintén Budapestről érkezett nő, aki alig várja, hogy őt is meglátogassa a fidoxoló Németh Balázs.

Kemény kampány jön

Magyar Péter beszédével elsősorban a táborát akarta felkészíteni az előttük álló kampányra. „Jól állunk, egészen jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól. De mindenki tudja, hogy ez nem lesz egy sétagalopp. Nagyon nehéz, embert próbáló 148 nap lesz.” Szerinte mindenkinek oda kell tennie magát az elkövetkezendő időszakban, „és utána is, miután a Tisza átvette a kormányzás felelősségét”.

Ruszin-Szendi Romolusz egykori vezérkari főnök egy, a katonák között elterjedt szokáshoz hasonlította a kampányt: „Akik katonák voltak, azok tudják, hogy szeretjük vágni a centit. Tegnap százötven volt, ma száznegyvenkilenc. Azt is mondhatnánk, hogy másfél méterre vagyunk a választásoktól. (…) Mikor az utolsó centit is levágjuk, megvan a remény, hogy valami új, jobb következik. (…) Ezt jelképezi a centi, az az igazi magyar katonai hagyomány, amely elvezet minket a békés Magyarország megteremtéséhez.”

Magyar azt is mondta, hogy országjárása során megismerte a hazáját, hozzátéve, hogy a választás napjáig úton lesz. „Ismerem a közös problémáinkat, a lehetőségeinket és a megoldásokat. Érzem a hatalmas felelősségem súlyát. Tudom, mik egy valódi miniszterelnök feladatai” – mondta Magyar, majd hozzátette, hogy készen áll a feladatra.

Magyar beszédének másik fókusza Orbán Viktor és a kormány volt. Úgy fél órán keresztül sorolta a kormány és a kormányfő hibáit és bűneit. Utalt például az ATV-nek adott interjújára is, ahol a miniszterelnök szerinte bebizonyította, hogy semmit nem tud az országban élő szegényekről.

A győri fideszes rendezvényről azt mondta, a tiszások „nem előre megszervezett közönség előtt állnak itt. Térfigyelő kamerák mindenhol, ez Orbán Viktor világa. Vajon kitől fél az elnök úr? A mélyszegénységben élő gyermekektől? Akiknek nem tud, és nem is akar semmit mondani? (…) A magára hagyott vidéktől?” – sorolta kérdéseit Magyar a magyar társadalom rétegeit.

A Tisza elnöke szerint Orbán egy Temuról rendelt miniszterelnök, „egy digitális harcos kinyomtatva”. Miután Orbán visszautasította a győri polgármester által ajánlott miniszterelnök-jelölti vitát, Magyar arról beszélt, hogy még Donald Trump szerint sem lehet olyan vezetője egy demokratikus országnak, aki nem áll ki vitázni az ellenfelével. A tömeg erre többször is gyávának nevezte a miniszterelnököt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hús-vér emberek

Magyar azt ígérte, hétfőn bemutatják az új jelöltjeiket, és elismételte az utóbbi hetek paneljét, miszerint ők nem fekete öves hazudozókat jelölnek, hanem hús-vér embereket, tanárokat, orvosokat, melósokat. Szerinte a tiszások hibázhatnak a jövőben, a párt azonban kezet nyújt majd nekik.

Azt is mondta Magyar, hogy a jelöltjelöltek kihirdetése után tíz nap alatt a közösség fogja kiválasztani a legjobb képviselőket, utána pedig arra kér mindenkit, hogy álljon be a nyertes mögé, és segítse őt az úton. Zárásképp mindenkit arra kért, fogja meg a mellette állók kezét, és emelje a magasba.