Már Amerikában is úgy látják: bárki nyeri a választást, jövőre költségvetési megszorításokra lesz szükség

gazdaság
Miután a hét elején Nagy Márton – néhány órával azután, hogy mindenkit megnyugtatott: a költségvetés stabil – alaposan felforgatta a 2026-os, de visszamenőlegesen még a 2025-ös államháztartási és gazdaságpolitikai sarokszámokat, több amerikai elemzőintézet is elmondta a véleményét az új magyar makropályáról, olvasható a Portfólió összesítésében. A lap a legfrissebb, Bank of America (BofA) által készített elemzés apropóján szedte össze azt, hogy mi a vélemény Amerikában a magyar adatokról és tervekről (az első magyar elemzői reakciókról mi itt írtunk). A BofA véleménye azonban a szigorúan vett gazdasági értékelésen túl is izgalmas.

A BofA elemzés a Magyarország: a magasabb hiánypálya menedzselhető, de vannak aggodalomra okot adó további problémák címmel jelent meg, ami nagyjából összefoglalja a szakértők véleményét. Vagyis azt, hogy a GDP-arányosan 5 százalékosra emelt idei és 2026-os cél – ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor újabb büszkélkedésétől kell búcsút venni, miszerint ők minden választási évben csökkentették a hiányt – nem mondható meglepő és az állam finanszírozási helyzete még mindig kezelhetőnek látszik, de vannak komoly kockázatok.

Az elemzők szerint ugyanis miután még 5 hónap van hátra a választásokig, és a kormány ilyen nagyot emelt a hiánycélon – a jövő évi, már elfogadott költségvetésben szereplő előirányzatot ilyen mértékben emelték, lehetséges, hogy a kormány további, a költségvetési egyensúlyt romboló intézkedéseket fog hozni. A BofA szakemberei szerint arra sem kell számítani, hogy a hitelminősítők – november utolsó péntekén a Moody's, egy héttel később a Fitch – leminősítenék a magyar adósságot, de

bármelyik politikai erő is alakít kormányt a parlamenti választás után, költségvetési kiigazítást kell végrehajtania, azonban ha a Tisza kerül hatalomra, azzal javulnak az uniós források beérkezésének esélyei, ami az ország megítélését is javíthatja.

Emellett arról is írta a BofA elemzése, hogy a forint jelenleg túlértékelt az euróval szemben, és mivel a dollár felértékelődésére számítanak, valamint további esetleges osztogatásokra, ha továbbra is ennyire kiélezett marad a politikai verseny, szerintük a forintot övező kockázatok a gyengülés irányába mutatnak szerintük. Innen a Portfoliót idézem:

„Más elemzőkhöz hasonlóan a BofA szakemberei is úgy vélekednek, hogy a választások után nem kizárt a forint felértékelődése, főleg egy esetleges Tisza-győzelem esetén, hasonlóan ahhoz, ami Lengyelországban történt 2023-24-ben.”

Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a Fidesz győzelme is erősítheti a forintot, ha reális esély lesz arra, hogy azt költségvetési rendrakás követi (ahogyan erre 2022-ben is láttunk példát).

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A Bank of America mostani elemzése azért nagyon izgalmas, mer emlékezhetünk: amikor múlt hétfőn az egyik magyarországi kereskedelmi banki elemző tett hasonló kijelentéseket, akkor teljes fideszes-kormányzati össztűz alá került (túl azon, hogy az úgynevezett közmédia meg is hamisította a szavait). Németh Dávid szintén azt mondta, hogy a választások után, bárki is nyerjen, költségvetési kiigazítás kell majd, illetve hogy az uniós pénzek megszerzésének javuló esélye miatt rövid távon kedvezőbb gazdasági hatása lehet a Tisza választási győzelmének.

A dolgok mostani állása szerint tehát a Bank of America lehet Brüsszel új beépített ügynöke, aki egyszerre árulja el és titkolja a Tisza valós célja és teljesíti nagy nyilvánosság előtt a nemzetközi bankárvilág titkos utasításait.

gazdaság osztogatás államháztartási hiány költségvetési hiány államadósság államháztartás költségvetés bank of america államháztartás egyensúlya
