Rétvári Bence kedvenc teakeverékével ajándékozták meg az aszódi újszülötteket és szüleiket

Péntek délután Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskolában ünnepelték meg a szokásoknak megfelelően az újszülötteket, valamint a 70-80-90 éves helyi lakosokat, írja a Telex. A rendezvényt a fideszes polgármester, Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia tartotta, a vendég Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője volt.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA