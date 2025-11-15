Rétvári Bence kedvenc teakeverékével ajándékozták meg az aszódi újszülötteket és szüleiket

Péntek délután Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskolában ünnepelték meg a szokásoknak megfelelően az újszülötteket, valamint a 70-80-90 éves helyi lakosokat, írja a Telex. A rendezvényt a fideszes polgármester, Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia tartotta, a vendég Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője volt.
Az újszülöttek és szüleik egy emléklapon, valamint egy Aszódon levásárolható, 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány mellett egy különleges ajándékot is kaptak: Rétvári „Bence kedvenc teakeverékét”. Az olvasói fotón látható, hogy a dobozon természetesen a képviselő arcképe is rajta van különböző növények, virágok és hegyek társaságában. A lapnak egy résztvevő azt mondta, a képviselő hozzáfűzött egy történetet is arról, hogyan szavazta meg a családja a tökéletes ízesítést.