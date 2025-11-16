Az olasz tanácsos csak be akart kapni valamit a minisztériumi fogadáson, akkora repülés lett belőle, hogy majdnem lefejezte a fasiszta ólomüveg

Burleszkbe illő, igazi lépcsőn lerepülős, ablakot kifejelős, lendületből majdnem az utcára zuhanós esés esett meg Emanuele Cani szárd tanácsossal a római vállalkozásfejlesztési minisztériumban, ahová munkaügyben ugrott be a héten. Valószínűleg nem gondolta előzetesen, hogy a programja bármilyen hírértékkel bírna akár a megyei sajtóban is, a találkozója után a fogadáson bekapott gyors ebéd is simán lement rendkívüli esemény nélkül, amikor távozni készült a minisztérium épületéből.

Talán sietett, talán csak figyelmetlen volt, és nem vett észre egy gyűrődést a vörösszőnyegen, vagy a telefonjába mélyedt egy máskor rutinból bevett lépcsőfordulóban, amikor is a tanácsos Totò és Roberto Benigni örökébe lépve a következő produkciót mutatta be:

Cani a lépcsőn megbotolva fejjel előre bukott, és vagy három métert repült előre, egyenesen a hatalmas ólomüvegablakot fejelve le. Mario Sironi, a harmincas években sok fasiszta megbízást kapó modernista művész 1932-es grandiózus műve, a Munkáschartát megörökítő ólomüvegnek esélye sem volt egy keményfejű szárd tanácsos ellen.

Egyik nagy mázlija, hogy az üveg felső része nem zuhant rá, a másik, hogy ő sem esett ki lendületből az ablakon, bár nem sok hiányzott hozzá. Szerencsére végül csak a felsőteste lógott ki az utca fölé, deréktől lefelé a minisztérium épületében maradt. Külön érdemes figyelni a videón a fogadás résztvevőit, akik lefagyva nézik a tanácsosi fejetlenséget.

Cani horzsolásokkal megúszta: „Karcolások és zúzódások voltak a lábamon, de rosszabb is lehetett volna. Az arcom és a testem egy része tíz méter magasan lebegett” - nyilatkozta a baleset után, de ennek nem tud önfeledten örülni: „Amit nem értek, az a sorozatos gyűlöletkeltés a közösségi médiában” - mondta, azt sérelmezve, hogy a balesetről készült videó alatt volt valamiért sok röhögő komment is megjelent.