Az orosz elnök udvari bolondjai - mondta a bajor miniszterelnök Orbán szélsőjobbos német barátaira

„Az orosz elnök udvari bolondjai” - mondta a bajor minisztereknök arra az AfD-re, akikben Orbán Viktor Németország jövőjét látja. Markus Söder, aki egyben a CSU elnöke is, vasárnap egy jobbközép ifjúsági kongresszuson beszélt a kövélemény-kutatásokat 26 százalékos népszerűséggel vezető szélsőjobbról.

„Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói”

- mondta az AfD-ről, és arra emlékeztetett, hogy az AfD képviselői a berlini orosz nagykövetségre kapnak meghívásokat.

Az AfD társelnöke, Alice Weidel Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Söder a szélsőjobbal szembeni politikai karantént megerősítve most is kizárta az együttműködést az AfD-vel. „Más elképzelésünk van a szabadságról” - mondta, hozzátéve, hogy nem lehet az, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség teljesen a kormány irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Mint mondta, ezt a CSU nevében szereplő utalás a kereszténységre is tiltja.

Az AfD-vel szembeni politikai embargót a német belpolitikában továbbra is igyekeznek fenntartani a centrumpártok, a nemzetközi színtéren azonban Trump győzelmével sokat változott a helyzet. Elon Musk a februári német szövetségi választások előtt nyíltan kiállt az AfD mellett, és JD Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is a centrumpártokat bírálta az éles elutasítás miatt, zsarnokságot emlegetve. Az AfD-től egy nagy delegáció republikánus meghívásra decemberben Washingtonba látogat.

Európában a radikális jobboldal is elutasította az AfD-t, 2022-23-ban így tett még Orbán Viktor is, idén a német kampányhajrában azonban meghívta Alice Weidelt, az AfD elnökét Budapestre, ahol egy közös sajtótájékoztatón állt ki mellette - a választás után pedig elsőként nekik gratulált az eredményükhöz, nem pedig a győztes CDU-nak.