Az utolsó utáni pillanatban bukta el a vb-pótselejtezőt a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatos góllal 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, ezzel pedig biztossá vált, hogy harmadik helyen zárt a csoportjában, ami nem ér világbajnoki pótselejtezőt.

Lukács és Szoboszlai örül az első gólnak. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A vasárnapi meccsnek azután lett komoly tétje, hogy az írek csütörtökön meglepetésre legyőzték Portugáliát, amivel megőrizték esélyüket a továbbjutásra. Mi Örményországot vertük 1-0-ra, a kezdőcsapat ehhez a meccshez képest két helyen változott: Bolla Bendegúz és Callum Styles helyére Tóth Alex és Lukács Dániel került be.

Utóbbi szenzációsan kezdte a mérkőzést, Szoboszlai Dominik a 3. percben egy kisszöglet után adta be középre, az ötödik válogatott-mérkőzésén játszó csatár pedig közelről a kapuba fejelt (1-0). Lesgyanús volt, de a VAR megadta a gólt.

A lesgyanús szituáció a gól előtt, a 8-as számú ír lába belógott. Fotó: m4 Sport

Ugyancsak videóbírózás után ítéltek tizenegyest Írországnak, Szalai Attila rúgta meg Ogbene lábát teljesen feleslegesen. Parrott értékesítette a büntetőt, 1-1 volt a 14. percben.

Varga bombája. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az írek visszaálltak mélyen, ezt egy ideig nem tudtuk feltörni, járattuk a labdát, aztán a 27. percben Lukács beadására Sallai érkezett középen, de Kelleher kapus óriást védett. Azt viszont már csak nézni tudta, ahogy Varga Barnabás egy oltári nagy góllal 2-1-re módosította az állást a 37. percben. Kerkez beadását vette le mellel, majd körülbelül 20 méterről a bal felsőbe bombázott. A hosszabbításban beszorultunk a kapunk elé, de kihúztuk, előnnyel mehettünk a szünetre.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A második félidőben is kontrolláltuk a játékot, az írek csupán egy lesből szerzett gólig jutottak, mi pedig egy Orbán-fejesig és egy Sallai-lövésig. Parrott aztán a 79. percben újra izgalmassá tette a meccset, ziccerben a tizenhatoson belülről átemelte Dibuszt és egyenlített (2-2).

Mivel nekik csak a győzelem lett volna jó, kitámadtak, amit átjátszva Szoboszlai jutott helyzetig, balról lőtt 7 méterről, de Kelleher ezt is kivédte. Ahogy idegenben is, a végén most is beadásokkal és ívelésekkel próbálkoztak az írek, és megint az utolsó utáni pillanatban, a 96. percben kaptunk gólt. Megint Parrott, aki megelőzte a végén beálló Mocsit, és 4 méterről belőtte Dibusz mellett (2-3). Egy felívelésünk volt még, ezt kifejelték az írek, és a bíró lefújta a meccset.

A másik meccsen Örményországot simán verte Portugália, így ők lettek a csoportelsők. A pótselejtezőt márciusban rendezik.