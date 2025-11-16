Csányi könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat

Nemcsak Szoboszlai Dominik csapatkapitány és Marco Rossi szövetség kapitány nyilatkozott megtörten az írek elleni meccs után, ahol az utolsó pillanatban kapott góllal kapott ki és maradt le a világbajnokságról a magyar válogatott, hanem Csányi Sándor MLSZ-elnök is.

Csányi a meccs után odalépett az újságírókhoz, el is kezdett válaszolni a kérdésekre. „Nagyon reménykedett, hogy pótselejtezőn kijutunk legalább a világbajnokságra, és tán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon, nagyon csalódott vagyok” - csuklott el a hangja. Arra még válaszolt, hogy mi hiányzott a második helyhez, „talán a végén a koncentráció”, amikor viszont megjegyezték neki, hogy tiszta könny a szeme, akkor csak legyintett egyet és otthagyta az újságírókat.