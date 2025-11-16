Hadházy Ákos: Másfél milliós szettben ment jótékonykodni Várkonyi Andrea

1.6 millió forint értékű öltözéket azonosított Hadházy Ákos független képviselő Várkonyi Andreán egy videó alapján, amelyben Várkonyi beszédet mond egy jótékonyság esemény alkalmából. „Nem tehet róla szegény, nyilván nem telik neki olcsóbb ruhára” – írta Hadházy vasárnap.

„A Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos adományával három kezelőcentrum munkáját segíthetjük, hogy a daganatos gyermekek a legmodernebb ellátást kaphassák” – írta a videója fölé Várkonyi. Hadházy szerint Várkonyi férje, Mészáros Lőrinc nagyjából „egy óra alatt keresi meg azt az 55 milliót, amit nagy kegyesen, ilyen propagandavideó készítése mellett adtak összesen nyolc gyermekonkológiai központnak. A lopott pénzből odadobnak pár forintot, aztán elvárják, hogy ezért haptákba vágják magukat az orvosok, hogy jól nézzen ki a videó.”