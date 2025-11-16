Hétfőn indul az új elektromos BYD buszok próbajárata Budapesten, decemberben már a forgalomban is megjelennek



Indul a „vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak”, közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A sajtóanyag tartamát Karácsony Gergely is kiposztolta a Facebookra.

Közleményük szerint az új elektromos buszok alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak.

A Városháza közölte, hogy 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre, az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll majd.

A buszok tesztelése a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.