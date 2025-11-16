Kibékülne az őt elmebetegnek nevező Trumppal a selyemzsinórt kapó Marjorie Taylor Greene

Miután Trump elmebetegnek nevezte korábbi hűséges fegyverhordozóját, a republikánus jobbszél agresszív alufóliasisakos tagozatához tartozó Marjorie Taylor Greene-t, akitől a lehető legnyíltabban vonta meg támogatását, Taylor Greene még mindig békülne, bár azt állítja, nagyon bántóak voltak Trump szavai, és állítólag azóta egy csomó fenyegetést is kapott online és telefonon.

Az összeesküvés-elméletekben és a közelmúltig feltétlen Trump-rajongásban utazó georgiai kongresszusi képviselőnőre Trump azután bukott ki végképp, hogy Taylor Greene továbbra is az Epstein-akták teljes nyilvánosságát követeli. Ez kissé kellemetlenül érintheti az amerikai elnököt: a napokban újabb húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben, és újabb levelek utalnak arra, hogy Trump jóval többet tudott a szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit idáig elismert.

Taylor Greene egyike annak a négy republikánus képviselőnek, akik a demokratákkal együtt az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatalát sürgeti - emiatt pedig Trump a héten minden támogatását megvonta tőle, és azt mondta, már fel se veszi Greene telefonjait, mert képtelen egy elmebeteg napi többszöri hívásaival foglalkozni.

„A megjegyzései természetesen bántóak voltak... a legbántóbb dolog, amit mondott, ami abszolút nem igaz, az az, hogy árulónak nevezett”

- mondta Taylor Greene a CNN-nek arról, hogy mi fájt neki a legjobban: az, hogy Trump megkérdőjelezte a hűségét, jobban zavarta, minthogy bolondnak nevezte.

Fotó: JIM WATSON/AFP

„Mindez az »Epstein-aktákra« vezethető vissza, és ez megdöbbentő, és tudják, én kiállok ezek mellett a nők, a nemi erőszak áldozatai és az emberkereskedelem túlélői mellett... Úgy gondolom, hogy az országnak átláthatóságra van szüksége ezekben az aktákban” – mondta Greene, és megemlítette a másik nünükéjét is, azt a radikális izolacionista elgondolását, hogy az amerikai elnöknek csak Amerikával kellene foglalkoznia a világ dolgai helyett. „Szeretném látni, hogy az Air Force One otthon marad a hangárban” – mondta.

Taylor Greene ezzel együtt reménykedik abban, hogy még mindig kibékülhetnek az elnökkel. „Nos, én nagyon remélem, hogy kibékülhetünk. Csak a magam nevében beszélhetek. Keresztény vagyok, és a hitünk egyik legfontosabb része a megbocsátás, és emellett elkötelezett vagyok” - állította magáról.