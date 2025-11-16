Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét

Tanulás, turizmus, kapcsolatépítés, Kínának mindegy, ismét egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét – derült ki Szijjártó Péter vasárnapi videójából. A külügyminiszter azt mondta, az intézkedésre válaszul Magyarország is meghosszabbítja a vízumkönnyítési rendeletét.

„Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai vállalatvezetőknek, üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából” – mondta.

Orbán Viktor és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Konnektivitás

„Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem abban, hogy a konnektivitás keretében olyan globális együttműködés valósuljon meg, amely a kölcsönös tiszteletre és a szabályok tiszteletben tartására alapul” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

A konnektivitás mantrája a háború kitörése után nem sokkal került be a kormányzati kommunikációba. Orbán Viktor a tavalyi tusványosi beszédében fejtette ki, hogy az ország nem száll be a Kelet elleni háborúba, az ellenük irányuló technikai és kereskedelmi blokkosodásba se. „Barátokat gyűjtünk, nem ellenségeket. Önálló utat járunk, ami nehéz.”

A konnektivitásról kapcsán azt is mondta, hogy a mostani kampányfőnökének, egyben politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak a feladata a nagy magyar stratégia kialakítása, amely egyelőre túl értelmiségi nyelvezetű, és nehéz szavak vannak még benne. A stratégiából mára, mint írtuk, az lett, hogy „Magyarország nagy lesz és gazdag!”