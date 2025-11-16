Kinek üzennek Orbánék az egymást érő drograzziákkal?

Változatlan tempóban dübörög a kampány: Orbán Viktor és Magyar Péter ezúttal Győrben mérték össze erejüket, ahol ismét a Tisza Párt mutatott valamivel magabiztosabb formát. Hétfő reggel átbeszéljük, hogy mivel lepte meg a miniszterelnököt a TV2 riportere,
A háttérben újabb és újabb frontokat nyit a Fidesz: a kormánypárt és kommunikációs gépezete most többek közt a kábítószer-fogyasztókat és terjesztőket veszi célkeresztbe – egymást követik a razziák és ismert celebek rajtaütései.
Hétfő reggel élőben jelentkezünk a stúdióból a legfrissebb aktuálpolitikai fejlemények elemzésével, mert továbbra is helyzet van!