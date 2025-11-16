Kinek üzennek Orbánék az egymást érő drograzziákkal?

Változatlan tempóban dübörög a kampány: Orbán Viktor és Magyar Péter ezúttal Győrben mérték össze erejüket, ahol ismét a Tisza Párt mutatott valamivel magabiztosabb formát. Hétfő reggel átbeszéljük, hogy mivel lepte meg a miniszterelnököt a TV2 riportere,

A háttérben újabb és újabb frontokat nyit a Fidesz: a kormánypárt és kommunikációs gépezete most többek közt a kábítószer-fogyasztókat és terjesztőket veszi célkeresztbe – egymást követik a razziák és ismert celebek rajtaütései.

  • Milyen hagyománya van a fideszes drogháborúknak és miért épp most veszi elő újra ezt a fegyvert a hatalom?
  • Kit akar a kormány valójában megfélemlíteni?
  • És hogyan kapcsolódik mindez a Fidesz elhibázott „ifjúságpolitikájához”?

Hétfő reggel élőben jelentkezünk a stúdióból a legfrissebb aktuálpolitikai fejlemények elemzésével, mert továbbra is helyzet van!

