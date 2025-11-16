Varga Barnabás bombagóljával újra vezet a magyar válogatott az írek ellen

A magyar-ír világbajnoki selejtező 3-kor kezdődött, szünet van, 2-1 az állás, a legfontosabb történéseket frissítjük a cikkben.

Villámgyorsan gólt szerzett a magyar válogatott az Írország elleni világbajnoki selejtezőben. Több szögletet is elvégezhetett rögtön a meccs elején Szoboszlai Dominik, harmadikra végül egy olyan megoldást választott, amiben lepasszolta a labdát a közelben álló Kerkez Milosnak, visszakapta tőle, majd élesen belőtte, Lukács Dániel pedig közelről befejelte. Videóztak, mert a leshatáron volt Lukács, de érvényes a 4. percben szerzett gól. Itt nézhető meg.

A 14. percben aztán 11-est kaptak az írek, Szalai Attila rúgta meg a 16-oson belül, teljesen feleslegesen Ogbenét. Parrott belőtte a büntetőt.

A magyar csapat irányította a játékot, Sallai közelről majdnem megszerezte a vezetést, de Kelleher hatalmasat védett.

A magyar válogatott a 37. percben szerezte meg újra a vezetés. Varga Barnabás 17 méterre a kaputól mellel átvette Kerkez beadását, és fordulásból ballal óriási gólt lőtt.

A másik meccsen a portugálok is hamar megszerezték a vezetést Örményország ellen hazai pályán, ott aligha lehet arra a csodára számítani, hogy az örmények nyernek - írtam korábban, mire ott is egyenlő lett az állás. De aztán hamar megrázták magukat a portugálok, és a 30. percben már 3-1-re vezetnek, a 41. percben pedig hozzátettek még egyet az előnyükhöz, a félidőre pedig 5-1-gyel mentek.

A magyar válogatott ha nem kap ki, akkor pótselejtezős. Ha a portugálok kikapnának, a magyar válogatott pedig nyer, akkor egyenes ágon világbajnoki résztvevő. Ezzel ne számoljunk reálisan.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Tóth A. - Lukács, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Az íreké: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen, Molumby – Ogbene, Azaz – Parrott.