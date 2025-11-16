Marco Rossi: Én vagyok az elsőszámú felelős, nagyon szomorú vagyok

Szoboszlai Dominik csapatkapitány és Marco Rossi szövetségi kapitány is letaglózva nyilatkozott az írek ellen az utolsó pillanatban elveszített világbajnoki selejtező után, amivel a magyar válogatott ismét, sorozatban tizedszer is lemaradt a világbajnokságról.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A meccs után a könnyeivel küzdő Szoboszlai volt a szűkszavúbb.

Mennyire fáj most a szíved? Nagyon.

Lehet egyáltalán most elemezni? Nem.

Hogy hogy jött vissza egyáltalán ez az ír csapat? Nem.

Végig nagyon jó mentalitású magyar válogatottat a pályán, amely akart, küzdött, jól játszott, fantasztikus gólokat szerzett. Egyszerűen csak ilyen igazságtalan néha a futball? Hogy látod? Úgy néz ki, hogy igen.

A szintén megtört Marco Rossi hosszabban beszélt.

„Nincsenek szavaim, tényleg nem tudom, mit mondhatnék, csalódott vagyok és szomorú, a srácok, a szurkolók és az ország miatt, hogy elveszítettük hazai pályán a az utolsó pikalantban a selejtezőt. Előtte voltak lehetőségeink, be kellett volna rúgni a a harmadik gólt" - kezdte Rossi. Mint mondta, voltak gondjaink a pályán, néhányan kérték, hogy cseréljem le őket.

Tudták, hogy az írek ívelgetni fognak, de nem tudtuk az ő fizikalitásaival felvenni a versenyt. Ez volt az ok, ami miatt kikaptunk - összegzett Rossi.

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott a második helyhez, Rossi közölte: az utolsó pillanatban kapott gólok nélkül az írországi meccset 2-1-re nyertük volna, itt pedig a 2-2-vel meglett volna a pótselejtező. „A hozzáállásunkra, a győzni akarásukra ugyanakkor nem lehet panasz, a játékosok azt tették, amit kértem. Tudtuk, hogy az írek azzal, ahogy képesek-e játszani, gondot okozhatnak nekünk. Ha szerencsénk lettünk volna, sikerül megtartani a döntetlen, de balszerencsések voltunk" - vélekedett a kapitány.

Mennyire lesz nehéz felállni ebből? Nagyon - mondta Rossi. "Nehéz most a jövőre gondolnom, a márciusi meccsekre. Most érzem legrosszabbul magam, amióta a magyar válogatott szövetségi kapitány vagyok. Nem akarok semmilyen alabit vagy magyarázatot keresni, én vagyok az elsőszámú fellepős, nagyon nagyon szomorú vagyok"