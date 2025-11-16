Mexikóban is forrong a Z generáció, erőszakos tömegtüntetéssel tiltakoztak az elnök ellen

Több mint 120 ember megsérült, közülük mintegy százan rendőrök, amikor Mexikóban erőszakba torkollott a Z generációs fiatalok tüntetése, melyre rácsatlakoztak az ellenzéki pártok is.

A tiltakozók megtámadták a kormány székhelyéül szolgáló Nemzeti Palotát, ledöntötték a kerítését, mire a rendőrség könnygázzal és tűzoltókészülékekkel próbálta oszlatni a tömeget, melyben többen is a Z generációs tüntetések szimbólumául szolgáló kalózkoponyás zászlót lengettek.

Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

A tüntetések egy polgármester halála miatt robbantak ki, de általánosságban a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum ellen szólnak. A szóban forgó polgármestert, az Urupan várost irányító Carlos Alberto Manzo Rodríguezt november 1-én gyilkolták meg amiatt, hogy a városában harcot indított a drogcsempészet ellen.

A mostani tömegoszlató rendőrségi akcióra többen is kiabálni kezdték, hogy „így kellett volna védenetek Carlos Manzót is". A rendőrséget megdobálták, mire a rendőrség is a tömeg felé dobált tárgyakat.

Az elmúlt napokban Sheinbaum azzal vádolta a jobboldali pártokat, hogy megpróbálnak beszivárogni a gen Z-megmozdulásokba, a közösségi médiában pedig botokkal próbálják növelni a résztvevők számát. „Ezt a mozgalmat külföldről segítik a kormánnyal szemben", fogalmazott.

A Z generáció Ázsiában mostanában kisebb-nagyobb forradalmakat robbantott ki, például Bangladesben, Nepálban és Indonéziában. Erről itt írtunk hosszabb cikket.

(Guardian)