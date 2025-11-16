Nem, nem csak te érzed így: tényleg szarabb hely lett az internet

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Facebookon, ahova egykor azért mentem, hogy az ismerőseim posztjait láthassam, mostanában bizarr AI-képek és általam nem követett, számomra teljesen érdektelen csoportok random posztjai fogadnak. Az Instagramon, ahol egy időben az általam direkt bekövetett emberek fotóit láthattam, most ismeretlenek által készített kretén rövid videókat kéne nézzek, akár akarom, akár nem. A Google, amit hosszú éveken át használtam arra, hogy megkeressek dolgokat az interneten, a keresési találatok helyett kétes minőségű AI-összefoglalókat és szponzorált hirdetéseket tol elém.

És a sort még hosszan lehetne folytatni: sokak egybecsengő benyomása, hogy az internet sokkal rosszabb hely lett, mint akár csak pár évvel ezelőtt volt. A hanyatlás ugyan már a nagy nyelvi modellek és AI-generálta fotók és videók terjedése előtt megindult, de persze ezek még nagyobbat tudtak lendíteni rajta.

Ráadásul mindez párhuzamosan történt azzal, ahogy ezek a szolgáltatások egyre nagyobb szerepet töltenek be az életünkben: a legkülönfélébb webes eszközök és közösségi oldalak a 2020-as évekre mélyen beépültek sokunk mindennapjaiba, a munkánktól a társas kapcsolatainkon át a szórakozásunkig rengeteg mindent intézünk ezeken keresztül.

Ennek a hanyatlásnak az elmúlt években legtöbbet idézett elemzője lett Cory Doctorow scifi-író, techújságíró és aktivista, aki több mint három évtizede küzd a szabadabb és felhasználóbarátabb internetért. 2022-ben blogján ő alkotta meg az enshittification koncepcióját, amit magyarul leginkább az elszaródás fogalmával lehetne visszaadni, és ami azóta rengeteget idézett kifejezés lett, amikor az kerül szóba, hogy hogyan romlott el az internet.

Cory Doctorow 2022 szeptemberében Fotó: CRAIG BARRITT/Getty Images via AFP

A fogalom népszerűségét látva Doctorow idén ősszel könyvben is megírta az internet elszaródásának történetét, ezúttal lehetséges kiutakat is kínálva. Szerinte amúgy az enshittification nemcsak azért lett ennyire felkapott, mert sokak örömére egy vulgáris szóból faragott egy szakmainak ható kifejezést, hanem mert olyan tapasztalatot tett elemzés tárgyává, amihez rengetegen tudnak kapcsolódni.