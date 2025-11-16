Forrás

„Talán nem lesz polgárháború”

  • Amikor Orbán Viktor októberben országjárást hirdetett, Magyar Péter előállt azzal, hogy ő is fórumokat hirdet meg ezeknek az eseményeknek a közelében.
  • Szombaton Győrben volt az első ilyen alkalom, ugyanazon a napon, ugyanabban a városban beszélt a szimpatizánsainak Orbán és Magyar is.
  • Az egymástól pár száz méterre megtartott és az egymáshoz időben is nagyon közel eső rendezvények alkalmat adtak arra, hogy össze lehessen mérni a két tábort.
  • De arra is, hogy egyszerre kérdezhessünk kormánypárti és ellenzéki szimpatizánsokat is.
  • Van ugyanis egy kérdés, amelyet mindkét tábornak ugyanúgy lehet feltenni.
