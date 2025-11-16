Tavaly egyszer a szülők már leszedették, most megint fideszes háborús plakátokat tettek az iskola elé Piliscsabán

Újra háborús politikai reklámokkal plakátolták ki azt a piliscsabai buszmegállót a helyi iskola mellett, ahol ezt tavaly egyszer már eljátszotta a Fidesz - írja a HVG. 2024 májusában végül a Pest megyei település akkori kormánypárti polgármestere helyeztette át a szülői felháborodás miatt a plakátokat, ami miatt aztán ki is tört egy kisebb politikai vihar kormánypárti berkekben: Menczer Tamás gyávasággal, az ellenzéki nyomás előtti meghajlással vádolta Farkas András KDNP-s polgármestert.

Most már Farkas utódja, a fideszes Thumáné Kauzál Melinda és a piliscsabai jegyző kap a tavalyihoz hasonló panaszokat, ugyanis pontosan ugyanott, az iskola előtt, ismét olyan plakátokat tettek ki, amik azzal vádolják az ellenzéket, hogy háborúba vinnék az országot.

Apáti Bencéék egyik plakátja a piliscsabai iskola előtti buszmegállóban. Fotó: Olvasónk

„Az Együtt a háborúért!” feliratú plakátokon a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz „sorkatonaság” feliratú táblával von der Leyen bizottsági elnökkel együtt látható, alattuk Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter van egymás mellé photosoppolva. A plakátkampányt formálisan a fideszes Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom fizeti.

A HVG információi szerint az iskola elé tett plakátok miatt piliscsabai helyi képviselők már írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek és a jegyzőnek is - de a plakátok egyelőre továbbra is kint vannak.