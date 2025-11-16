Trump arra utalt, hogy döntést hozott a venezuelai katonai beavatkozás ügyében

„Nem tudom megmondani, hogy mi lesz az, de valahogy eldöntöttem” – nehezen fordítható, ködös szavak hagyták el Donald Trump amerikai elnök száját, mikor arról kérdezték, hozott-e döntést a venezuelai katonai beavatkozásról szóló találkozókon.

Ezekről a találkozókról a CNN forrásai azt mondták, hogy Trump álláspontja közeledett az – ahogy az elnök fogalmaz – migránsok és kábítószerek illegális áramlásának visszaszorításához és egy esetleges rezsimváltáshoz. Trump péntekre jutott el idáig, a héten azonban több tájékoztatást is kapott a venezuelai katonai műveletek lehetséges változatairól.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Nicolás Maduro venezuelai elnök beszédében arra figyelmeztetett, hogy az amerikai katonai beavatkozás egy újabb Gázát, új Afganisztánt, új Vietnámot hozhat. Az amerikai kormány tisztviselői szerint az Egyesült Államoknak nincs jogi alapja a szárazföldi támadásokra, ami nem jelenti azt, hogy ne tudnának kitalálni egy ilyen alapot.

A szerdai tájékoztatón a CNN szerint ott volt Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök is, míg csütörtökön egy nagyobb nemzetbiztonsági csapattal tárgyalt az elnök, köztük Marco Rubio külügyminiszterrel is. Mindkét találkozón a lehetséges célpontokat tekintették át, köztük katonai és kormányzati létesítményekkel, kábítószer-csempész útvonalakkal. De felmerültek Maduro elnök eltávolítására vonatkozó ötletek is.

Az elnök egy hete adott interjújában még azt mondta, valószínűleg nem fogja bombázni Venezuelát, ugyanakkor az is igaz, hogy az interjú előtt még nyitottabbnak tűnt az ötletre. Ehhez képest az elmúlt hetekben Trump a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, mintegy tizenötezer katonát, egy tucat hadihajót és egy támadáshoz használatos tengeralattjárót küldött Venezuela partjaihoz. A Puerto Ricóba telepített tíz darab F-35-ös vadászgépről már ne is beszéljünk.

Szintén a hetekben történt, hogy az amerikai kormány legalább húsz támadást indított állítólagos kábítószer-csempész hajók ellen. Az indoklás szerint a kábítószerek Amerikába való beáramlását akarták ezzel megakadályozni. Trump céljai közt van Maduro rezsimének leváltása is, ez azonban nagy kockázattal járna, ráadásul az amerikai elnök az őt támogató republikánusok törékeny egységét is kockára tehetné egy nagyobb beavatkozással.