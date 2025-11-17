49-en halhattak meg egy illegális online patika miatt Hollandiában

A holland ügyészek hétfőn jelentették be, hogy legalább 49 haláleset ügyében nyomoznak, amelyek összefüggésben állhatnak egy augusztusban bezárt illegális gyógyszeripari webáruházzal. A Funcaps.nl oldal tulajdonai ellen indított perben az ügyészek kijelentették, hogy szoros kapcsolatot látnak 27 személy – többségében fiatal – halála és a Funcaps-en rendelt termékek használata között. A nyomozás során még további 22 olyan esetet találtak, amelyek szintén összefüggésben lehetnek a weboldallal. Az elmúlt napokban még további négy személy hozzátartozója jelezte a lehetséges kapcsolatot.

A weboldal tulajdonosait augusztusban tartóztatták le, és azzal gyanúsítják őket, hogy engedély nélkül kereskedtek gyógyszerekkel, és receptek nélkül értékesítettek gyógyszereket. Emellett dizájnerdrogokkal is kereskedtek, vagyis olyan anyagokkal, amelyek szinte teljes másolatai az illegális drogoknak, annyi módosítással, hogy azok legálissá váljanak. A gyanúsítottak ügyvédje azt nyilatkozta a bíróságnak, ügyfelei mindig is nyíltan beszéltek a weboldalon árult termékekről, amelyeken figyelmeztetés is szerepelt a termékekkel kapcsolatos kockázatokról. (Reuters)