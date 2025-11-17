A BBC harcolni fog Trump vádjaival szemben, ha pert indít az amerikai elnök

A BBC eltökélt szándéka, hogy harcoljon a Donald Trump amerikai elnök által indított jogi lépésekkel, nem látnak ugyanis alapot a rágalmazási vádakra az egyik beszéd szerkesztése miatt, közölte hétfőn a BBC elnöke. Trump múlt héten jelentette be, hogy valószínűleg ezen a héten 1 milliárd dolláros kártérítési pert indít a BBC-vel szemben a capitoliumi beszédének szerkesztéséért.

Samir Shah, a BBC elnöke – aki múlt pénteken kért hivatalosan is elnézést Trumptól – hétfőn egy e-mailben azt írta a BBC munkatársainak, „szeretnék nagyon világos lenni önökkel – az álláspontunk nem változott. Nincs alapja a rágalmazási pernek, és eltökéltek vagyunk a küzdelemben.”

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

A Reuters birtokába jutott levél szerint Trump ügyvédei szerint a felvétel szerkesztése „súlyos anyagi kárt” okozott és sértette Trump hírnevét is. A pert Floridában indítják el Nagy-Britannia helyett, ahol már lejárt a rágalmazási perek megindítására rendelkezésre álló egyéves határidő.

Trump azonban szigorúbb jogi mércével fog szembesülni az Egyesült Államokban, tekintettel az alkotmányban biztosított szólásszabadságra. A BBC pedig azzal érvel majd, hogy a műsort nem sugározták és nem volt elérhető az amerikai streaming szolgáltatásukon, így a floridai szavazók nem is láthatták azt. Ugyanakkor támadni fogja a hírnév megsértésével kapcsolatos vádat is, mivel Trump végül megnyerte a választást, ráadásul a beszéd szerkesztését nem rosszindulatból végezték el.

A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”. Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést. (Reuters)