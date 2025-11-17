A hamburgi család negyedik tagja is meghalt Isztambulban, ételmérgezés helyett rovarirtó okozhatta a tragédiát

Az utcai árusoknál evő hamburgi család három tagja után hétfőn az apa is meghalt Törökországban, írja a Spiegel.

A török média szerint viszont ételmérgezés helyett a rendkívül mérgező alumínium-foszfid nevű rovarirtó okozhatta a tragédiát.

Az előzetes vizsgálati eredmények szerint a vegyszer a fürdőszobai szellőzőrendszeren keresztül juthatott be a család szobájába egy szomszédos helyiségből, ahol korábban irtást végeztek. Az üggyel összefüggésben tizenegy embert – köztük a szálloda alkalmazottait és a kártevőirtó cég dolgozóit – őrizetbe vettek.

Az isztambuli hotel, ahol a halálesetek történtek Fotó: AHMED DEEB/dpa Picture-Alliance via AFP

A család kedden vagy szerdán Isztambul Ortaköy nevű negyedében, Beşiktaş városrészben evett többek között töltött sült krumplit, úgynevezett kumpirt, édességeket, levest, töltött kagylót és borjúbelet. Szerdán rosszullétre és hányásra panaszkodva mentek be egy helyi kórházba, ahonnan aztán rövid kivizsgálás után hazaengedték őket éjszakára.

Amikor másnap reggel az édesanya felébredt, a 3 éves gyermeke már mozdulatlanul feküdt az ágyban, a 6 éves pedig azt mondta, rosszul érzi magát. A család mentőt hívott, ami bevitte őket egy másik kórházba, mint amelyikben előző nap voltak. A két gyerek a kórházban meghalt. Ekkorra már az intenzív osztályon kezelték a szülőket is, és nem sokkal később meghalt a 28 éves édesanya is. A család tagjai mind német állampolgárok, török gyökerekkel.