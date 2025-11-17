A közeli ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt két falut is evakuáltak Romániában

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Két romániai falut is evakuáltak a Duna-deltában, miután az ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt kigyulladt egy cseppfolyósított gázokat szállító hajó a határ közelében lévő Izmajil városban – írja a Transtelex.

Egy horgász a Duna partján, az izmaili kikötő közelében, az „Algrace” nevű panamai teherhajó előtt.
Fotó: STRINGER/AFP

A hatóságok hétfő délelőtt először csak annyit jelentettek be, hogy 15 embert menekítenek ki a Tulcea megyei Plauru faluból. A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok a belügyminisztérium illetékes szerveivel közösen arra jutott, hogy – tekintettel az eset közelségére, a hajó rakományára és a helyzet lehetséges következményeire – evakuálják Plauru település lakosságának egy részét, valamint az ott levő állatokat is. A Duna partján lévő faluban 30-40-en élhetnek, aki tehette, már elhagyta a települést, a többieknek a katasztrófavédelem segített.

Kora délután aztán katasztrófavédelem úgy döntött, hogy nemcsak Plaurut, hanem a községközpontot, Ceatalchioi települést is evakuálják.

„A döntést azért hozták meg, hogy kizárják a lehetséges kockázatokat, és megvédjék a lakosságot és a térség javait” – idézte a Tulcea megyei katasztrófavédelem közleményét a Hotnews. A két település lakóinak ideiglenesen Tulcea városában biztosítanak szállást.

A hatóságok közölték, hogy az égő teherhajó nincs Románia területén. A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával, legutóbb a múlt héten zuhant le orosz drón az ország területén.

orosz-ukrán háború külföld oroszország orosz-ukrán háború háború Ceatalchioi Plauru ukrajna románia evakuálás
Kapcsolódó cikkek

Románia területén zuhant le egy orosz drón

A román külügyminiszter azt ígérte, Oroszországnak még nagyobb árat kell majd fizetnie a hasonló cselekedeteiért.

Molnár Kristóf
külföld