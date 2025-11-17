A női kosárválogatott a nemzetközi tornákról kitiltott Oroszországgal játszott edzőmeccseket

A márciusi világbajnoki selejtezőkre készülve két zárt kapus felkészülési meccset is játszott Oroszországgal a magyar női kosárlabda-válogatott Székesfehérváron, a szövetség edzőközpontjában.

A női kosárlabda-válogatott sajtónyilvános edzése Székesfehérváron november 11-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az oroszokat a nemzetközi szövetség által szervezett tornákról az ukrajnai háború miatt 2022 márciusában kitiltották, az Eredmények szerint azóta csak FehéroroszországGAl játszottak meccset. Az M4 Sport azt írta róluk, hogy miközben játékosaik a hazai bajnokságban edződnek, rendszeresen részt vesznek összetartásokon, és időnként vívnak nemzetközi meccseket, főként a környező ázsiai országokban.

Az orosz szövetség elnöke Andrej Kirilenko a Nemzeti Sportnak azt mondta, régóta nem játszottak olyan kaliberű ellenféllel, mint a magyar csapat, és hogy kiváló munkakapcsolatot ápolnak a magyar szövetséggel, aminek hatalmas köszönettel tartoznak a mérkőzések megszervezéséért.

Az orosz mellett a csehekkel is játszott a válogatott, ami az összes meccset megnyerte.

A márciusi vb-selejtezőben Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játssza csoportmérkőzéseit a magyar válogatott, a tornának Isztambul ad otthont. Három hatos csoportból - így az isztambuliból is - három, egyből pedig - melyben a kontinensbajnok belgák mellett a német együttes is ott lesz - az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re. (via MTI)