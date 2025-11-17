Abbahagyta az éhségsztrájkot az a szerb anya, akinek fia az újvidéki tetőomlás egyik áldozata volt

Befejezte az éhségsztrájkot az a szerb anya, akinek 27 éves fia, Stefan is az újvidéki tragédia áldozatai között volt, írja a Reuters. A 48 éves Dijana Hrka, azt mondta az újságíróknak, hogy azért döntött így, mert „élve sokkal többet” tehet.
Találkozóra hívta a tüntetéseken részt vevő diákokat, hogy megvitassák, hogyan tudnak a jövőben együttműködni.
A hónapok óta tartó tüntetések megrengették Vučić hatalmát, a tüntető diákok, akadémikusok és ellenzéki vezetők vezette mozgalom Vučić-ot korrupcióval, silány közszolgáltatásokkal, nepotizmussal és a sajtószabadság korlátozásával vádolja. Egyes vélemények szerint az újvidéki tetőomlás terrorcselekmény lehetett, és azzal vádolják a tüntetőket, hogy a katasztrófát politikai célokra használják fel.
Az újvidéki tragédia egyéves évfordulóján Budapesten is megemlékezést tartottak a Szerbiából kitiltott magyar diákok, a szerb elnöknek pedig egy év kellett ahhoz, hogy november elsejét országos gyásznappá minősítse. Szerbiában az évforduló napján is tízezrek vonultak utcára.
Egy nappal korábban még úgy volt, többen Szerbiába utaznak, hogy ott csatlakozzanak a megemlékezésekhez, de nem engedték be őket az országba, úgyhogy Budapesten szerveztek gyertyagyújtást, amire bárki elmehetett.
Egy éve omlott le az újvidéki vasútállomás előteteje, 16 embert megölve. A tragédiára emlékezve óriási tömeg gyűlt össze a vasútállomás előtt.
Egy éve 16 ember halt meg a vajdasági városban, amikor rájuk omlott a frissen felújított vasútállomás tetőszerkezete.