Az infláció ötszörösével nőtt az árrésstopos tojás ára

Egy év alatt 20 százalékkal drágult a tojás, már 89 forintba kerül átlagosan – számolt be a KSH friss adatairól az RTL Híradó. A tojás árrésstopos termék, ami azt jelenti, hogy az üzletek legfeljebb 10 százalékot tehetnek rá a termelői árra, azonban a termelők emelnek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A drágulás egyik fő oka pedig a madárinfluenza-járvány, ami miatt a közös európai piacon jóval kevesebb a tojó, így a tojás is. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a közelgő ünnepek miatt nagyobb keresletre lehet számítani, ami további áremelkedéseket okozhat a következő hetekben.