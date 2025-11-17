Először sikerült mamut RNS-t kinyerni

Először sikerült szekvenálni egy mamut RNS-ét, ami jelentős áttörést jelent az ősi, kihalt fajok életfolyamatainak megértésében. A kutatók Szibériában talált, 10–50 ezer éves gyapjas mamutmintákból nyertek ki RNS-t, és részletesen vizsgálták egy különösen jól megőrzött példány, a mintegy 39 ezer éves Yuka nevű állat sejtjeinek állapotát.

A DNS-sel szemben az RNS sokkal sérülékenyebb, ezért eddig úgy gondolták, ilyen régi mintákból nem lehet megbízhatóan kinyerni. A mostani eredmények viszont megmutatták, hogy az ősi RNS alapján nemcsak a genetikai „tervet”, hanem azt is látni lehet, mely gének voltak ténylegesen aktívak az állat sejtjeiben. A vizsgálatból az is kiderült, hogy Yukát korábban tévesen nősténynek hitték, valójában hím volt, és az izomszövet RNS-e anyagcsere-stressz jeleit mutatta, ami a mamut utolsó pillanatainak sejtszintű „felvételeként” értelmezhető.

A tanulmányt áttörésként értékelik, mert bizonyítja, hogy nagyon régi mintákból is kinyerhető RNS, és ezzel új kutatási irány nyílik más ősi fajok esetében is. A kutatócsoport részletes módszertani útmutatót is közöl, hogy mások is sikerrel próbálkozhassanak ősi RNS vizsgálatával, ami a jövőben segíthet pontosabban megérteni, mitől lett a mamut „mamut”, illetve hogyan működtek a kihalt állatok sejtjei életükben. (LiveScience, via 24)