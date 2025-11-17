Hat új díszpolgára van Budapestnek, köztük Mácsai Pál és Spiró György

Budapest
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján.

Díszpolgári címet kapott:

  • Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens,
  • Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója,
  • Saly Noémi Budapest-történész,
  • Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
  • Spiró György író, valamint
  • Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.
Spiró György
Fotó: Németh Dániel/444

A kitüntetés posztumusz díjazottjai:

  • Lukáts Andor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, valamint
  • Wachsler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök.

Pro Urbe Budapest díjban részesült:

  • Fonó Budai ZeneházKaláka együttes
  • Locsmándi Gábor PhD
  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Szabó György
  • Togay Can
  • Gerőcs László (posztumusz)
  • Tatár György (posztumusz)

Budapestért díjat kapott:

  • Auguszt József
  • Babiczky Tibor
  • Bikás Park Streetball Közösség
  • Bíró Lajos
  • Eisenkrammer Károly
  • Gulyás András
  • Hanga Zoltán
  • Hatos Pál
  • Heti Betevő Egyesület
  • Lábán Katalin
  • Lakatos Bertalanné
  • Winkler Nóra
Budapest spiró györgy sebestyén márta Budapest díszpolgári címek mácsai pál lányi andrás tarr béla saly noémi