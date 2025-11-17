Hat új díszpolgára van Budapestnek, köztük Mácsai Pál és Spiró György

Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján.
Díszpolgári címet kapott:
- Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens,
- Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója,
- Saly Noémi Budapest-történész,
- Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
- Spiró György író, valamint
- Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.
A kitüntetés posztumusz díjazottjai:
- Lukáts Andor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, valamint
- Wachsler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök.
Pro Urbe Budapest díjban részesült:
- Fonó Budai ZeneházKaláka együttes
- Locsmándi Gábor PhD
- Magyar Tudományos Akadémia
- Szabó György
- Togay Can
- Gerőcs László (posztumusz)
- Tatár György (posztumusz)
Budapestért díjat kapott:
- Auguszt József
- Babiczky Tibor
- Bikás Park Streetball Közösség
- Bíró Lajos
- Eisenkrammer Károly
- Gulyás András
- Hanga Zoltán
- Hatos Pál
- Heti Betevő Egyesület
- Lábán Katalin
- Lakatos Bertalanné
- Winkler Nóra