Kiadós esővel érkezik a hidegfront

Hétfőn egy hullámzó hidegfront miatt megváltozik az időjárás – írja az Időkép. A front kiadós esővel, záporokkal érkezik, és erős, viharos széllökésekre is lehet számítani. Kora reggel 9, délután 17 fok várható.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Keddre elvonul a front, délelőtt még eshet, de délután az ország nagy részén napsütés várható, legfeljebb 5-10 fokkal és helyenként erős széllel. Ugyanez a maximum várható szerdán is, reggeli faggyal és köddel kiegészítve. Csütörtökön megint eshet, de a szél nem lesz jelentős. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 13 fok között alakulhat.