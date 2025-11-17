Lázár szerint ha a Mészáros-cég nem fogadja el a feltételeket, kizárhatják az állami beruházásokból

gazdaság
Lázár János az Országgyűlés gazdasági bizottságénak ülésén a közbeszerzési törvény szigorítását célzó javaslatát magyarázta, amikor szokatlannak tűnő kijelentést tett. Ezt később a HVG kérdésére is megerősítette. A miniszter szerint vannak ugyanis bizonyos feltételek az állami beruházásoknál, amelyeket minden pályázónak, kivitelezőnek be kell tartani, és ezeket be is tartatják, még a V-Híddal is, ha pedig ezeket a Mészáros-cég nem hajlandó elfogadni, akkor kizárhatják a beruházásokból.

Fotó: Németh Dániel/444

„A minisztériumnak az a politikája beruházóként, hogy aki dolgozik az államnak, az 10 százaléknál többet nem kereshet. Ezt a V-Híd vitatja, nem fogadja el, ezért a vele fönnálló viszonyainkat peresíti, és ezt a tételt folyamatosan vitatni kívánja a jövőben. Nem akarja továbbá megmutatni az alvállalkozói és szub-alvállalkozói szerződéseket.”

Az ügy előzménye a Gubacsi hídra kiírt közbeszerzési eljárás, amelynek során az egyik pályázó Mészáros Lőrinc, V-Híd Kft.-je 11, általuk vitatott pont miatt támadták meg az eljárást. Ezek közül az egyik az volt, hogy keveslik a közbeszerzésben rögzített 10 százalékos nyereséghányadot, ezt jogsértőnek találták.

Lázár minisztériuma a vitarendezési eljárás során úgy vélte: „elegendő ösztönzőerőt biztosít a vállalkozó számára, miközben nem eredményez indokolatlan közkiadást”. A Közbeszerzési Döntőbizottság egyébként Mészárosék minden kérelmét elutasította.

Székely Sarolta
