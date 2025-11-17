Meghalt a Bükkben eltűnt 73 éves nő

Holtan találták meg azt a 73 éves nőt, aki két és fél héttel ezelőtt tűnt el a Bükkben – írta az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport a Facebookon. Több polgári egyesülettel közösen még november 15-én is keresték az eltűnt nőt.

Fotó: ECHO Search and Rescue Mentőcsoport

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu-nak megerősítette, hogy valóban megtalálták a nő holttestét Csanyikban, a régi lőtér közelében.

A rendőrség általános közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A nő férje korábban az RTL Híradónak arról beszélt, túrázni voltak, mikor megálltak a Flóra-forrásnál szalonnát sütni. Amíg ő rőzsét gyűjtött, a demenciában szenvedő nő eltűnt, ő pedig hiába kereste, nem találta meg.

A két helyszín nagyjából 4 kilométerre van egymástól.