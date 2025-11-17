Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Meghalt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte az erőművet üzemeltető Veolia Energia Magyarország Zrt. az MTI-vel hétfőn.

A társaség egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt. Forró por kiáramlása miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett három dolgozó, közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak” – áll cég tájékoztatásban. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében – közölték.