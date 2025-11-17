Mosószeres flakonban hozták Hollandiából az amfetamint

Három ütemben csaptak le a rendőrök egy kábítószerláncolat tagjaira. Először október 28-án az M1-es autópálya Hansági pihenőjében csaptak le a nyomozók két budapesti férfire, akik Hollandiából tartottak hazafele.

A rendőrség közlése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda akcióját hosszú felderítő munka előzte meg, tavaly kaptak olyan információkat, hogy a két férfi külföldről hoz be kábítószert, amit aztán eladnak, majd begyűjtöttek minden olyan bizonyítékot, ami alátámasztja a bűnösségüket.

Amikor lecsaptak rájuk, a kocsijukban megtalálták azt a 4,5 literes mosószeres flakont, amiben amfetamin volt, ahogy azt a kábítószergyorsteszt is kimutatta.

A rendőrségi videó részlete Fotó: police.hu

A szakértők még vizsgálják az anyagot, de nem kizárt, hogy ebből több mint 10 kiló kábítószert állíthattak volna elő. A rendőrök az anyagon kívül 620 ezer forintot, 1600 eurót (ami 590 ezer forint körül van), valamint mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. Mindkettőjüket kábítószer-terjesztés miatt vonják felelősségre.

Egy héttel később, november 4-én a rendőrök elfogták a kábítószerláncolat alsóbb kapcsolatait is: egy budapesti férfit, annak élettársát és a férfi egyik vásárlóját is. A három embertől összesen csaknem 2 kiló marihuánát, több mint 600 gramm más drogot, mobiltelefonokat, autót és 4,6 millió forint készpénzt foglaltak le. A férfit és élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlójukat kábítószer birtoklásával gyanúsította meg a rendőrség.

November 11-én a rendőrök a köztes terjesztőre csaptak le egy budapesti áruház parkolójában. A nő volt az, aki megvette a Hollandiából beszerzett drogot a két férfitől, majd adta el a budapesti párnak. A nő épp akkor adott át kábítószert egy autóban egy vásárlónak, mikor lecsaptak rá a rendőrök. Az autóból 52 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő, ami a vevő szerint marihuána volt.

A nő lakásán további kábítószergyanús növényi anyagot, valamint 407 ezer forintot és több mobiltelefont foglaltak le. A nő ellen kábítószer-kereskedelem, míg a férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A rendőrség bűnügyi őrizetbe vette a két kábítószerterjesztő férfit, valamint a pár férfi tagját. A bíróság mind a hármukat letartóztatta.