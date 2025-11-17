Ólomszennyezett a víz a népegészségügyi központ székhelyén

Ólomszennyezettséget állapítottak meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Albert Flórián úti székhelyén. A vízminták több mint felében a megengedett határértéket meghaladó ólomtartalmat mértek, az egyik helyszínen a határérték huszonegyszeresét mutatta ki a vizsgálat – írja a Telex.

A probléma már 2023 áprilisában került elő, amikor a korábban ugyanitt működő Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) korábbi dolgozói figyelmeztették az NNGYK munkatársait, hogy ne igyanak a csapvízből. Az OGYÉI korábban palackos vízzel oldotta meg a helyzetet, a vezetés tudott a gondról, de a vízvezetékek felújítása elmaradt.

Illusztráció: Jean-Marc Barrere/Hans Lucas via AFP

Amikor a gyógyszerészeti intézet 2023-ban beolvadt az NNGYK-ba, a laboratóriumokat és a nyílászárókat felújították, a vízvezetékekkel viszont nem kezdtek semmit. A beköltözés után az NNGYK elrendelte a vízminták vizsgálatát. A 10 mikrogramm/literes határértéket a minták több mint felében, tizenegy darabban lépték túl, ezek közül négyben több mint tízszeres volt a szennyezés. Volt olyan helyszín, ahol a határérték huszonegyszeresét mérték.

A mérést később kétszer megismételték, ám annak eredményekről a dolgozók már nem kaptak jegyzőkönyvet, és azt az NNGYK a Telexnek sem adta ki. A vezetőség mindenesetre arra kérte a munkatársakat, hogy fogyasztás előtt két-három percig folyassák a csapvizet.

Az NNGYK a lapnak megerősítette a problémát, és közölte: minden szükséges intézkedést megtettek, a dolgozók számára biztosított a biztonságos ivóvíz. Végleges megoldást a vízhálózatban található ólomcsövek és más ólomforrások teljes cseréje jelentene.