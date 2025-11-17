Szar internet, tiszás jelöltállítás

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi híreinkkel. Több hírlevelünkből itt lehet válogatni.

Helyzet: van! fél kilenctől: Kinek üzennek Orbánék az egymást érő drograzziákkal?

Belföld

A hetekben több tiszás jelöltaspiránssal is beszélgettünk, ők már tudják, hogy kiket jelent be a párt hétfőn. Többen az állásukat féltik, és akad, aki két millió forintot tett bele a kampányába.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza és a Fidesz Győrben mérte össze: A DPK roadshowján már alakult a hangulat, aztán jött Orbán Viktor, és közölte, hogy ez nem kedélyes rendezvény, hanem veszélyben megtartott háborúellenes gyűlés. Magyar Péter harmadszorra tért vissza Győr utcáira, ahol arról beszélt, hogy készen áll a miniszterelnöki feladatra. Összehasonlító elemzésünkben arra jutottunk, hogy a hadvezérek kockázat nélkül hozták le a győri csatát.

Fotó: Bankó Gábor/444

A város civil polgármestere szerette volna leültetni a két vezető politikust egy vitára, de végül csak Magyarral tárgyalt. A DPK-gyűlésre megpróbált bejutni az a férfi is, aki tavasszal fél év felfüggesztettet kapott, mert őrjöngve támadt tiszás önkéntesekre. A két eseményről készült videóriportunkban annak jártunk utána, hogy a pártok szimpatizánsai szerint hogy bírja majd ki a magyar társadalom a következő kampányidőszakot.

Fotó: Bankó Gábor/444

Tizenhat év, egy dokumentumfilm és egy podcastsorozat után talán most megoldódik az Amszterdamban megölt magyar szexmunkás lány rejtélye. A Fidesszel 8 évig együtt szavazó képviselő helyett mást küld a parlamentbe a hazai német kisebbség – felhívtuk, hogy megkérdezzük, mit gondol a Tiszáról. „Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza.

Kocsma Orosházán.

Fotó: Bankó Gábor/444

Foci

Az utolsó utáni pillanatban bukta el a vb-pótselejtezőt a magyar válogatott. Egy végig kontrollált meccset vesztettünk el a 96. percben, így megint nem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott. Marco Rossi azt mondta, ő az elsőszámú felelős, és nagyon szomorú.

Csányi könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat.

A Kneecap a magyar-ír után: Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Külföld

A mesterlövészek Szarajevó ostromának kegyetlen szimbólumaivá váltak. Az olasz ügyészség most azért indított vizsgálatot, mert felmerült, az ostrom néhány legszörnyűbb gyilkosságát nem katonák követték el, hanem olyan kívülállók, akik szórakozásként tekintettek a háborúra, és fizettek azért, hogy civileket ölhessenek.

Bosnyák katona Szarajevóban 1992 júniusában Fotó: GEORGES GOBET/AFP

Már Amerikában is úgy látják: bárki nyeri a választást, jövőre költségvetési megszorításokra lesz szükség. Amerika nem enged a szerbiai olajcég elleni szankciókból, és ezzel helyzetbe hozza a MOL-t. Csak az elsüllyedő törpeállam elnöke mert beszólni a klímaváltozást tagadó Trumpnak.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Élet

Az internet egyre többek számára csak pár óriásvállalat platformját jelenti, és a nagy techcégek nyíltan vissza is élnek ezzel a hatalmukkal. A veterán techjogvédő, Cory Doctorow alkotta meg az internet elszaródásának elméletét, ami annyira népszerű lett, hogy most könyvben is megírta. Ezúttal már kiutakat is kínálva.

Cory Doctorow 2022 szeptemberében

Borízű

ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)