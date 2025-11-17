Szavazatszámlálókat toboroz a Nemzeti Választási Iroda a 2026-os választásra

„A 2022-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a 2026-os országgyűlési választásokra lejár, így minden magyar választópolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagja legyen”, írja honlapján a Nemzeti Választási Iroda.

A szavazatszámláló bizottság és tagjainak elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása. A feladatokról kisfilmet is készítettek

Ha valakiben ilyen ambíciók élnének, akkor a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőnél kell jelentkezni, a jegyzők elérhetőségét itt lehet megtalálni.

A szavazatszámlálók munkájukért bruttó 80 ezer forintot kapnak, illetve a szavazást követő munkanapon mentesül a munkavégzés alól.