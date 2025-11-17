Szoboszlai: Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak

„Fáj. Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta az Instagram-oldalán az utolsó utáni pillanatban elbukott írek elleni világbajnoki selejtező másnapján Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya.

„Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is” – írta, majd azzal zárta:

„Egy VB-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország! 🇭🇺”

Szoboszlai a meccs után megtörten nyilatkozott, de csalódott volt Marco Rossi szövetségi kapitány, valamint Csányi Sándor MLSZ-elnök is, aki könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat. Nem úgy a Magyarországról kitiltott Kneecap rapbanda, akik kárörvendően posztolták, hogy „Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!”

A meccsre nagyon készült a miniszterelnök is, aki hétfő reggelre találta meg a szavakat. „Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van” – írta.

Címlapkép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA