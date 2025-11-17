Telex: Nagy Ervin lehet a Tisza dunaújvárosi képviselőjelöltje, nem Bódist indítják Hadházyra

Nagy Ervin színész is ott van a Fejér megye 4-es számú választókörzetében a Tisza Párt három képviselő-jelöltjei között – tudta meg a Telex. Nagy Ervin annyit mondott, „több, mint valószínű”, hogy rajta lesz a listán. A választókerületnek Dunaújváros a központja, Nagy onnan származik.

Fotó: Németh Dániel/444

A párt ma este mutatja be a körzetenként három jelöltet, akik közül jövő hétfőn és kedden választanak ki a Sziget tagok két embert. A szavazás második körében bárki részt vehet november 25-27 között, majd november 30-án jelentik be a 106 jelöltet. Egy fix, Magyar Péter lesz a jelölt a XII. kerületben.

A lap megtudta azt is, hogy a korábbi hírekkel ellentétben Hadházy Ákos ellen mégsem Bódis Kriszta indul Zuglóban. Ott Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke lehet az egyik jelölt.

Tanács Zoltán, a párt programalkotási szakembere az I. választókerületben lehet a három jelölt egyike, Kulcsár Krisztán világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó pedig a Budapest 10. választókerületben.

Menczer Tamás körzetében – Pest 3.-ban - Bujdosó Andrea, a Tisza budapesti frakcióvezetője szállhat versenybe, Veszprém 2.-ben pedig Forsthoffer Ágnes alelnök. A lap értesüléseit a párt nem kommentálta.

A 24.hu közben azt írja, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Rost Andrea operaénekes, valamint Bóna Szabolcs agrármérnök is a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei közt lehet.

Ruszin-Szendi a Hajdú-Bihar vármegyei 5. számú választókerületében, Rost a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületében, Bóna pedig a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. számú egyéni választókerületében indulhat. Nagy Ervin indulását ők is hallották.