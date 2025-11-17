Trump: Nincs rejtegetnivalónk, a republikánusok szavazzák meg az Epstein-akták nyilvánosságra hozását

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socalön arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását. „Nincs rejtegetnivalónk” – írta Trump, aki szerint az egész ügy a „radikális baloldali őrültek” átverése, amivel a republikánusok sikereiről akarják elterelni a figyelmet. Az elnök ezzel megváltoztatta korábbi álláspontját.

Azzal folytatta, hogy az Igazságügyi Minisztérium több tízezer oldalt hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és a demokraták – például Bill Clinton volt elnök – Epsteinhez fűződő kapcsolatait vizsgálja. Emiatt kritikusai azzal vádolják, hogy megpróbálja eltitkolni a részleteket, amit az elnök tagad.

„A Képviselőház felügyeleti bizottsága megkaphat mindent, ami jogilag jár, NEM ÉRDEKEL!” – írta Trump, hozzátéve, hogy csak az érdekli, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényeghez (ezt is csupa nagybetűvel írta), vagyis a többi között a gazdasági kérdésekhez.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az eljárások ellenére Trump úgy gondolja, „senki sem törődött Jeffrey Epsteinnel, amikor még élt”, és ha lett volna a demokraták kezében bármi, azt a választás során nyilvánosságra hozzák.

Trump azután posztolt, hogy Mike Johnson, a Képviselőház elnöke arról beszélt, a dokumentumok nyilvánosságra hozásáról szóló szavazás segítene eloszlatni azokat a vádakat, miszerint Trumpnak köze lenne az ügyhöz.

Trumpról és Epsteinről évtizedekkel ezelőtt készültek közös képek, de Trump szerint Epstein elítélése előtt összevesztek. A képviselőházi demokraták pár napja nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amelyekben Epstein arról ír, hogy Trump „tudott a lányokról”, bár az nem világos, hogy ez mit jelent.

Az elnök egyre kellemetlenebb helyzetbe került az Epstein-ügy miatt, ami a republikánus pártot is megosztotta. A minisztériumi vizsgálat miatt Thomas Massie képviselő is bírálta Trumpot, de az elnök egy régi szövetségesével is összeveszett.

A szavazást kezdeményező egyik demokrata, Ro Khanna vasárnap arról beszélt, 40 republikánus képviselő szavazatával számol. Ezzel a Képviselőházban meglenne a többség, a republikánusoknak 219, a demokratáknak 214 képviselője van. (Guardian)

