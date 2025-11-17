Válasz Online: Nem kizárt, hogy nagyobb hitelt is felvesz a kormány amerikai bankoktól

Egyre világosabb, hogy milyen pénzügyi védőpajzsról állapodott meg Orbán Viktor Washingtonban, bár konkrét szerződést még nem kötöttek róla – írja a Válasz Online. A lap forrásai szerint több konstrukció van napirenden, nem véletlenül fogalmaz elnagyoltan a kormány. Ezzel a fajta kommunikációval két céljuk van: a befektetők ne ijedjenek meg, illetve ha mégis baj lenne, akkor lesz amerikai segítség. A legfontosabb szempont, hogy a forint árfolyamát stabilan tartsák.

A lap értesülései szerint a swap line (vagyis devizacsere) továbbra is napirenden van, de nem kizárt, hogy egy nagyobb hitelt is felvesz a magyar kormány amerikai bankoktól. A hitelkeret részben vagy egészben készenléti hitel lenne, és a lap információi szerint a pénzt nem az amerikai kormány adná, mint Argentína esetében, hanem magánbankok.

Ha megvalósulna a terv, tudomásuk szerint az amerikai Citigroup vezetné a kölcsönzők konzorciumát. A bankvezér október közepén egyébként Varga Mihály jegybankelnökkel tárgyalt, de járt Orbán Viktornál és Szijjártó Péternél is. A tárgyalás témáját nem közölték, a részletekről a Citibank hazai vezetése sem tud. A különböző kapcsolatok miatt az is életszerű, hogy Trump közvetítőként támogassa a magyar kormány és a Citi esetleges megállapodását.

Orbán novemberi látogatása Trumpnál Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A swap line-nál pedig valószínűleg nem az amerikai jegybank lenne a partner (a magyar jegybank ugyanis az amerikai út előtt nem is tárgyalt erről), hanem az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által felügyelt amerikai államkincstár.