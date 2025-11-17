Volt rendőrkapitány, gyermekmentős vállalkozó és vak ügyvéd a Tisza jelöltjei között

A volt tiszafüredi rendőrkapitány, gyermekmentő, és vak ügyvéd is van a Tisza előválasztásán induló jelöltek között – tudta meg a 444.

Halmai Ferenc a Jászberény központú Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. számú,

László Endre Márton a Gödöllő központú Pest 06. számú,

dr. Kátai-Németh Vilmos pedig Csepelen, a Budapest 09. számú választókerületben

indul az előválasztáson. Kerestük a Tisza Pártot, hogy megerősítsék az értesüléseinket, azt írták, a hivatalos bejelentésig nem kommentálnak semmilyen feltételezést.

Az ezredes

Halmai Ferenc (bal) Fotó: police.hu

Halmai Ferenc eszerint a police.hu-n megjelent írás szerint 1982–1986 között végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, és határőrtiszt lett. A határőrségnél töltött éveit követően 1988-ban került a rendőrséghez. A Jászberényi Rendőrkapitányságon előbb a járőr alosztály vezetőhelyettese lett, 2008-ban kapitánnyá nevezték ki, 2013-ban pedig előbb megbízott, majd egy évvel később kinevezett vezetője lett a Tiszafüredi Rendőrkapitányságnak.

Halmait 2015-ben léptették elő ezredessé, 2016-ban az év rendőre lett a megyében, 2017-ben rendőrségi főtanácsosi címet kapott, ezen kívül részesült polgárőr-kitüntetésben, Prima Primissima díjban, belügyminiszteri és megyei főkapitányi elismerésekben.

Halmai 2023. december 1-jén, 60 évesen rendelkezési állományba vonult, ez egyfajta előzetes nyugdíj, amit egy rendőr bizonyos feltételek fennállása esetén kérhet. A magyar rendőröknek tilos politikai tevékenységet folytatniuk vagy párttagságot vállalniuk, de Halmai gyakorlatilag nyugdíjas, úgyhogy ez valószínűleg nem lesz gond.

A férfi családjában az elsőszülött fiúk (akiket legalább 200 éve következetesen Ferencnek hívnak) szinte mind a rendvédelemben, vagy valamilyen fegyveres erőnél szolgáltak, és mindannyian a Jászságban. Halmai Ferenc fia, Halmai Ferenc 2015-ben tette le a rendőri esküt.

Halmaitól politikai megnyilvánulást az interneten nem találtunk, de rendőri munkáját sok helyen dicsérték.

Amennyiben megnyeri az előválasztást, Halmai fideszes ellenfele a választókerületben minden valószínűség szerint a Jászság császára, Pócs János lenne.

A mentős vállalkozó

Fotó: Facebook

László Endre Márton a nyilvánosságban a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójaként ismert, de emellett sikeres vállalkozó is. Egy 2021-es interjúban így írta le a karrierjét:

„Az anyai nagypapám, vidéki körorvos volt, talán az ő hatására én is orvosi pályára készültem. Egy sikertelen felvételi után jelentkeztem a mentőszolgálathoz, kivonuló mentőápoló lettem. (...) Aztán 1996-ban egy bátor gondolattól vezérelve vállalkozó lettem, egy szoftverfejlesztő vállalatot alapítottam, mi készítettük az első itthoni érintőképernyős kioszkot. Utána egy fénytechnikai cégnek voltam a résztulajdonosa, vezetője. De a mentőzéstől nem szakadtam el, hétvégenként menedzserként is felszálltam a gyermekmentő autómra.

A rohanó munkatempómban ez mindig helyreállította az erkölcsi sorrendet az életemben. Ebben az időszakban évi kétezer-ötszáz, háromezer kivonulása volt a gyermekmentőknek. Legalább háromszázötven gyerek életét mentettük meg, és több ezer felépülésében kulcsszerepet játszott a gyors és szakszerű segítségünk. 1996 óta a mentőzésen kívül mindig valamilyen civil foglalkozásom is volt, aztán 2012-től a civil életem is a mentőautókhoz kötött, ugyanis akkor állapodtunk meg a finn Profile Vehicles Oy mentőautógyárral, és létrehoztuk a kistarcsai telephelyet.

Nyolc és fél évig vezettem a céget, ezen idő alatt kb. 1500 db mentőautó készült. Jelenleg az új cégemmel egy speciális mentőautó tervezésével, fejlesztésével foglalkozunk. A mentőautógyárral nem szakadt meg a kapcsolatom, tanácsadója maradtam a cégnek.”

László Endre Mártont 2022-ben megkapta az Országos Mentőszolgálattól a Magyar Mentésügyért Emlékérmet, két évvel később ugyanezt a díjat megkapta az általa alapított gyermekmentő szolgálat is.

A férfinek a cégadatbázis szerint két élő céghez van köze valamilyen formában. Az egyikhez az egyéni cégén keresztül, ez a Colligors Kft., amely autómodellek online katalógusát üzemelteti (László Endre Márton a jelek szerint maga is gyűjtő), a másik pedig az az új cég, amelyről a fentebb már idézett interjúban is beszélt. A vállalat az utóbbi években erősen mínuszos volt, de ez kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégekre egyébként is jellemző.

László Endre Mártonnak van négy elavult céges kapcsolata is, ezek a cégek mind felszámolás vagy kényszertörlés alatt voltak valamikor, de László nem áll eltiltás vagy más szankció alatt.

László a koronavírus-járvány alatt önkéntes mentősként dolgozott Kistarcsán, amely ahhoz a gödöllői központú választókerülethez tartozik, ahol értesüléseink szerint most el szeretne indulni a Tisza színeiben. A Fidesz képviselője itt jelenleg Vécsey László, aki 2022-ben 11 százalékkal verte az egyesült ellenzék jelöltjét.

A vak aikidómester és ügyvéd

Fotó: Facebook

Kátai-Németh Vilmos 16 évesen veszítette el a látását, azóta szerzett gyógymasszőr-képesítést, kétdanos aikidomester és thai box edző lett, elvégezte a jogi egyetemet és jelenleg is praktizáló ügyvéd. A férfiről dokumentumfilm is készült.

2021-ben a Pesti Ügyvéd nevű szaklapnak arról beszélt, hogy az édesanyja miatt választotta az ügyvédi pályát, és hogy 2007-ben akkor kezdett el jogot tanulni, amikor „a vakvezető kutyámmal együtt kitettek egy nagy élelmiszerlánc üzletéből”. Végül peren kívül megegyeztek a céggel, a megítélt összeget pedig egy vakvezető kutyákat segítő alapítványnak ajánlotta fel. Később egyéni ügyvéd lett, esélyegyenlőségi joggal is foglalkozik.

Politikai megnyilvánulást nem találni tőle, ha megnyeri az előválasztást, Budapest 09. számú választókerületében indulna el. A csepeli körzetben a legutóbbi választáson a momentumos Szabó Szabolcs verte a fideszes kihívóját, igaz, a választókerületi határok némileg megváltoztak azóta.

Más nevek is szivárognak már az esti bejelentés előtt, ezekről itt írtunk bővebben, a jelöltállítás hátteréről pedig itt.