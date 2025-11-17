Zelenszkij a korrupciós botrány után nagytakarítást ígér az energetikai szektorban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország energetikai szektorának átfogó megtisztítását ígérte, miután a korrupcióellenes nyomozók egy 100 millió dolláros ügyet tártak fel. A hétvégén az elnök bejelentette, hogy átalakítják a legfontosabb állami energiacégeket. Teljes vezetőváltás lesz az Energoatomnál, annál az atomenergia-vállalatnál, amely a feltételezett bűnügy középpontjában áll. Zelenszkij közölte: a kormánytisztviselők utasítást kaptak arra, hogy „állandó és érdemi kapcsolatot tartsanak fenn a bűnüldöző és korrupcióellenes szervekkel. Ezeknél a cégeknél feltárt bármely visszaélést gyors és igazságos válasznak kell követnie”.

Vasárnapi nyilatkozataiban az elnök azt is bejelentette, hogy utasította a kormányt: sürgősséggel nyújtson be törvényjavaslatot a parlamenthez a Nemzeti Energia- és Közműszabályozó Bizottság, a kulcsfontosságú energiaszabályozó testület összetételének megváltoztatásáról. Új vezetők kinevezését is megígérte más energetikai szervezetek élére.

Volodimir Zelenszkij április 17-én Kijevben Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az ukrán korrupcióellenes hivatal múlt hétfőn közölte: bűnszervezet ellen nyomoznak, amely olyan rendszert működtetett, amelyben az Energoatom szerződéses partnereinek 10–15 százalékot kellett visszafizetniük, hogy elkerüljék kifizetéseik blokkolását vagy beszállítói státuszuk elvesztését. Ukrán sajtóbeszámolók szerint az ügy egyik kulcsfigurája Timur Mindics, üzletember és annak a médiacégnek a társtulajdonosa, amelyet Zelenszkij még elnökké választása előtt alapított.

A reformígéretek közvetlenül azelőtt hangzottak el, hogy Zelenszkij vasárnap Athénba érkezett, ahol arról írt megállapodást, hogy Ukrajna télen az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgázt (LNG) importáljon Görögországon keresztül. Az ukrán kormány sürgősen alternatív forrásokat keres, hogy pótolja az energiarendszert érő orosz támadások miatt kieső kapacitásokat. Zelenszkij a hét folyamán Franciaországba és Spanyolországba is készül, hogy katonai támogatási megállapodásokat írjon alá. Közben egyre nagyobb nyomás nehezedik rá európai szövetségesei részéről, hogy bizonyítsa: komolyan veszi a korrupció elleni fellépést, amely Ukrajna uniós csatlakozásának egyik kulcsfeltétele.

A korrupciós botrány kényes időszakban robbant ki: Kijev költségvetési hiánnyal küzd, miközben az EU-ban vita van egy 140 milliárd eurós, orosz befagyasztott vagyonra alapozott hitelcsomagról.

A korrupciós vádak országszerte felháborodást keltettek, és Zelenszkij elnökségének eddigi legsúlyosabb botrányává váltak. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) terhelő hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken az elnök belső köre több tagja is hallható. Köztük van az elnök barátja és egykori üzlettársa, Mindics is, aki múlt hétfőn órákkal az előtt elmenekült kijevi lakásából, hogy a nyomozók letartóztatni akarták volna. Mindics – aki Zelenszkij Kvartal 95 nevű médiacégében társalapító – taxival szökött Lengyelországba, és a feltételezések szerint jelenleg Izraelben bujkál.

Zelenszkij vasárnapi bejelentéseit megelőzte, hogy a múlt héten menesztette igazságügyi és energiaügyi miniszterét is. Mindkettejüket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek az Energoatommal kötött szerződések után járó visszaosztások rendszerében. A volt miniszterek tagadják a vádakat. (Guardian)