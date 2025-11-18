2014-ben azért küldték el az önkormányzati cégtől, mert nyíltan a Fidesz mellett kampányolt, most versenybe száll a tiszás jelöltállításon

Paks a központja a Tolna megyei 3-as választókerületnek. A három tiszás jelöltjelölt bemutatkozása itt olvasható, de mindháromnál van olyan plusz, amit érdemes még hozzátenni.

Szaka Gyula okleveles agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök, és bár a bemutatása nem említi, ő volt Gyönk volt polgármestere. A Fidesz parlamenti képviselője, Süli János rendszeresen egyeztetett a kerülete polgármestereivel, ez jól látható Szaka Facebook-oldalán is, ahol sokszor osztotta meg Süli posztjait is. Szaka tavaly független polgármesterként indult az önkormányzati választáson, de alulmaradt a fideszes kihívójával szemben.

A másik jelölt Kátai István, sepsiszentgyörgyi születésű színművész, közösségszervező és kulturális menedzser, az első erdélyi Tisza Sziget alapítója (akkor interjúztunk is vele), idén nyáron ő szervezte a Tisza Szigetek erdélyi táborát is, ami minimum felemásra sikerült. (A táborról itt írtunk bővebben, és videót is készítettünk róla.)

A harmadik induló pedig Cseh Tamás. Tíz évet dolgozott rendőrként, majd - ahogy a bemutatkozásában szerepel - „a magánszférában szerzett tapasztalatot beosztottként és vezetőként is”. Cseh 2014-ben, az önkormányzati választások előtt azzal került be a Hír TV-be, hogy állítása szerint politikai véleménye miatt kellett távoznia a paksi közterületfelügyelet vezetői posztjáról. Szerinte az ellenzéki városvezetésnek az volt vele a problémája, hogy Kozmann György, a Fidesz akkori polgármester-jelöltje és a Fidesz mellett tette le a voksát, „amikor név szerint, vállalva az arcomat, megfogalmaztam a kritikákat ezzel a városvezetéssel és a tervezett elképzeléseivel kapcsolatban”.

Némi kitérő után Cseh most is a paksi önkormányzati cégnél, a Dunakomnál dolgozik, vezető pozícióban, nagyon aktív tiszás aktivista.

Megkérdeztük erről a 2014-es esetről, de a párt sajtóosztályához irányított minket. Onnan ezt a választ kaptuk a kérdésünkre, hogy mi változott 2014 óta: „Lehet hogy az történt, mint másik egymillió emberrel: csalódott a maffia kormányban.”