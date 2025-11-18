A 444, az X és a Spotify is leállt a Cloudflare hibája miatt

A Cloudflare technikai problémája miatt rengeteg weboldal leállt kedd délután. A 444 mellett olyan nagy platformok is elérhetetlenné váltak, mint az X, a Spotify vagy a ChatGPT.

A Cloudflare egy szoftverfrissítésben közölte, hogy belső szolgáltatásromlást tapasztal, a hiba pedig időszakosan érinthet egyes szolgáltatásokat. Később azt írták, azonosították a problémát, és dolgoznak a hiba elhárításán. Ügyfeleik a szokásosnál magasabb hibaszázalékot tapasztalhatnak. A leállás időben egybeesett a Cloudflare santiagói adatközpontjában tervezett karbantartással.

Fotó: Yves Herman/REUTERS

Az amerikai cég különböző weboldalaknak nyújt infrastrukturális szolgáltatásokat. Például segít a túlterheléses támadások és kibertámadások elleni védekezésben. A cég saját becslése szerint a világ weboldalainak ötöde használja valamelyik szolgáltatását.

Graeme Stuart kiberbiztonsági szakember azt mondta a Sky Newsnak, hogy a Cloudflare leállása hasonló volt, mint amit az Amazon Web Services közelmúltbeli leállásánál láttak. Ezeket a hatalmas, hatékony platformokat a modern élet szinte minden területén használják. Amikor egy ekkora platform leáll, a hatást mindenki egyszerre érzi meg.