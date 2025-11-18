A Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel

Összesen 8 tiszás jelöltaspiráns bemutatkozó szövegében hajtottak végre érdemi változtatást azok után, hogy a róluk szóló eredeti posztok kikerültek hétfő éjjel. Ennek alapján kiderül az is, hogy hol cserélhettek az utolsó pillanatban választókerületet a jelölteknél.

Budáról Pestre – és fordítva

Sorrendben haladva a Budapest 02-es (zömmel a 8. és 9. kerületből álló) választókerületben induló Lovkó Luca az eredeti posztban a budai hegyvidék megőrzését tartotta kiemelt feladatának, és arról írt, hogy a budai kerületek csillogása mögött is sokan küzdenek mindennapi nehézségekkel.

A hajnali 1:21-kor megjelent szöveget három perccel később módosították. A budai hegyek és kerületek kikerültek, helyette az olvasható, hogy céljai között szerepel, hogy Józsefváros, Ferencváros és környéke egyedülálló értékeiért és fejlődéséért dolgozzon.

A Budapest 2-es OEVK-ban jelöltjelölt Lovkó Luca eredeti bemutatása 1:21-kor (balra) és a módosított 1:24-kor (jobbra) Fotó: Tisza Párt

A Budáról szóló szöveg egy az egyben átkerült Bulyovszky Rózhoz, aki eredetileg Józsefvárosról és Ferencvárosról írt.

Ő Budapest 04-ben indul az előválasztáson, ahova a teljes 2. kerület és a 3. kerület egyes részei tartoznak. A választókerületi jelölteket itt is 1:21-kor posztolták, a módosítást 1:33-kor hajtották végre.

Újpest

A Budapest 05-ös választókerületben induló Mészáros Mónikának a szövegéből kiszedték, hogy Újpesten segíti a Tisza munkáját, és hogy az újpesti egészségügy helyreállítását tartja fontosnak. Ami nem csoda, mert a választókerületéhez a 6. és 13. kerületrészek tartoznak.

A 7., 8., 14. és 15. kerületek egy részét ötvöző Budapest 06-ban induló Szabó Mátyás szövegén is módosítottak. Az eredeti változat úgy szólt, hogy választókerületi lakosként ismeri az adott intézmények működését, amit arra változtattak, hogy budapestiként ismeri ugyanezeket. Az eredeti szövegéből kihúzták a Garay térre és környékére történő utalást, ami azért furcsa, mert az tényleg a választókerület része.

Tősgyökeres óbudapesti

A Budapest 13-as OEVK-ban induló Reketye-Trifán Zoltán eredeti bemutatkozásában az szerepelt, hogy számára Óbuda nem csak lakóhely, ebből aztán annyi maradt, hogy tősgyökeres budapesti. A 4. és 15. kerületben élőket – ahol indul – lehet, hogy nem mozgatta volna meg Óbuda.

Fotó: Tisza Párt

A fővárosi képviselő Porcher Áron szövegét is módosították, kivettek minden utalást arra, hogy az adott választókerületben élne. Porcher a Budapest 15-ös egyéni választókerületben indul, ami a teljes 17. kerületet és a 18. kerület egy részét fedi.

A Fővárosi Önkormányzatnak leadott vagyonnyilatkozata szerint Porchernek a 7. és a 13. kerületben van lakása.

Több Pest megyei választókerületben is komoly változtatások történtek. Az agglomerációt eleve átrajzolta a Fidesz pár hónapja, megtoldva 2 egyéni választókerülettel. (Ezeket darabra Budapesttől vették el.)

A módosítást valószínűleg nem követték le jól, mert a Pest 12-ben induló Boda Tímea korábbi tiszás sajtófőnök a bemutatkozásában még azokat a településeket sorolta fel, amik anno tartoztak ehhez a választókerülethez. Mostanra már más települések tartoznak ide, a poszt módosításából jól lekövethető, hogy melyek.

A Pest 14-es egyéni választókerületnél ugyanez volt a probléma, Járdány Vandánál is cserélni kellett a városneveket. Az eredeti szöveg úgy szólt, hogy „azt tartja a legfontosabb céljának, hogy Abony és környéke visszanyerje méltó helyét”, ezt módosították Ceglédre. A mondat viszont gond nélkül folytatódott ugyanúgy, mindkét szövegben: „olyan környezetet szeretne, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol egészséges ivóvíz és jó minőségű élelmiszer jut mindenkinek, és ahol az egészségügy nem hagy senkit magára”.

A Borsod 01-ben – vagyis Miskolcon – induló Nádler Miklósnál is módosítottak a szövegen, a mezőgazdaság újjászervezése helyett a lakótelep rehabilitációját és a turizmus fejlesztését tartja a legsürgetőbb feladatnak.

A Borsod 1. OEVK-ban induló Nádler Miklós bemutatása a kedden 0:54-kor élesített eredetiben (balra) és az 13:56-os frissítés (jobbra)

Ezeket a módosításokat tételesen felsorolva elküldtük a Tisza Párt sajtóosztályának, azt kérdezve, az utolsó pillanatig kérdés volt-e, hogy a jelöltek melyik választókerületben indulnak, vagy ha nem, mivel magyarázzák a módosításokat, mire a következő válasz érkezett: „néhány jelölt esetében technikai hiba miatt átmenetileg valóban téves leírás szerepelt. A hibát kollégáink azóta korrigálták.”

A keveredésről Magyar Péter is beszélt a jánoshalmai országjárásán, újságíróknak címezve a választ (a kérdésünk pár perccel a fórum tényleges kezdése előtt futott be).

Azt mondta, éjjel 2-kor töltötték fel az utolsó neveket, történtek technikai malőrök, néhányat összekevertek, de a jelöltek ott indulnak, ami fel van töltve, és részletesen is beszélnek majd a programjaikról.

Magyar délelőtt a Telexnek adott interjúban arról beszélt, az utolsó pillanatig zajlottak az egyeztetések, nem volt egyszerű döntés, hogy milyen felállásban teszik be a jelölteket az egyes választókerületekben. Arra a kérdésre, hogy az utolsó pillanatig variáltak-e, Magyar azt mondta, nem így fogalmazna, de az utolsó pillanatig keresték a legjobb megoldást.

A Tisza amúgy nagy csúszásban volt hétfőn: az eredeti tervek szerint este 7-kor hozták volna nyilvánosságra a jelöltaspiránsok neveit, ehhez képest csak este 8 után jelent meg Magyar videója, és ezt követően kezdték feltölteni a neveket. Ez rendkívül lassan ment, volt, hogy nagyjából egy órán át nem frissült a lista, este 11 után kezdett felpörögni a folyamat, de még hajnal 1 után is jöttek adatok, például Budapestről. Az eredeti terv egy forrásunk szerint az volt, hogy éjfélre kint lesz minden név. Az nem világos, hogy ez a pártnak így miért érte meg, hiszen a saját szimpatizánsaik sem tudták meg este a neveket.

A szövegekben ezekhez képest apró, olykor vicces módosításokat is találtunk. Volt, akinél kivették, hogy háromgyerekes apa, másnál azt törölték, hogy a feleségével él, a szekszárdi Sárosi József bemutatásából pedig kivették, hogy „dolgozó ember”. Pósfai Gábornak, a Tisza operatív igazgatójának a szövegét pedig érdemi változtatások nélkül lényegében átszerkesztették.