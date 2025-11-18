A lengyelek szerint „minden arra utal”, hogy az oroszok rendelték meg a hétvégi vasúti szabotázst

Jacek Dobrzyński, a lengyel biztonsági szolgálatokat koordináló miniszter szóvivője szerint „minden arra utal”, hogy az orosz hírszerzés állt a vasárnapi vasúti szabotázsakciók mögött.

„A tény az, hogy minden jel szerint ez a – már bátran nevezhetjük – terrortámadás a keleti különleges szolgálatok kezdeményezése volt”

– mondta a Guardian tudósítása szerint. „Nem mondhatom el, hogy a vizsgálat melyik fázisában tartunk, min dolgozunk éppen, milyen szálakat kötünk össze, illetve miket elemzünk. Az orosz szolgálatok nagyon szeretnék tudni, hogy hol tartanak a tisztjeink, és milyen irányba halad a vizsgálat.”

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Vasárnap Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy a Varsó–Lublin vonalon, Mika településnél egy robbanószerkezet felrobbantása rongálta meg a vasúti pályát az Ukrajnának szállított segélyek egyik fontos útvonalán. Tusk szerint a cél egy vonat felrobbantása lehetett, és hogy egy másik hasonló eset is történt ugyanezen vonal egy keletebbi részén. Azt mondta, hogy az esetet „a vasúti infrastruktúra destabilizálására és megsemmisítésére irányuló kísérletnek” tekintik, ami vasúti katasztrófához vezethetett volna.

Lengyelország már eddig is fokozott készültségben volt az Oroszországból és Belaruszból érkező hibrid fenyegetések miatt. Szeptemberben több mint 20 drón sértette meg a lengyel légteret.