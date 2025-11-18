A magyar válogatott vereségén gúnyolódik az ír Lidl

Az írek elleni világbajnoki selejtező másnapján viccelődött egy kicsit a vesztes magyar csapaton az írországi Lidl.

Feeling Hungary? – sütik el ezt a remek poént a síró Szoboszlai képe mellett, majd a mogyorókrémes croissant-jukat promózzák.



Szoboszlai a meccs után megtörten nyilatkozott, de csalódott volt Marco Rossi szövetségi kapitány, valamint Csányi Sándor MLSZ-elnök is, aki könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat. Nem úgy a Magyarországról kitiltott Kneecap rapbanda, akik kárörvendően posztolták, hogy „Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!”