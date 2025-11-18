A magyar válogatott vereségén gúnyolódik az ír Lidl

futball
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az írek elleni világbajnoki selejtező másnapján viccelődött egy kicsit a vesztes magyar csapaton az írországi Lidl.

Feeling Hungary? – sütik el ezt a remek poént a síró Szoboszlai képe mellett, majd a mogyorókrémes croissant-jukat promózzák.

Szoboszlai a meccs után megtörten nyilatkozott, de csalódott volt Marco Rossi szövetségi kapitány, valamint Csányi Sándor MLSZ-elnök is, aki könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat. Nem úgy a Magyarországról kitiltott Kneecap rapbanda, akik kárörvendően posztolták, hogy „Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!”

futball Csányi Sándor Kneecap szoboszlai lidl orbán viktor világbajnoki selejtező marco rossi
Kapcsolódó cikkek

Marco Rossi: Én vagyok az elsőszámú felelős, nagyon szomorú vagyok

Mennyire fáj most a szíved? Nagyon - nyilatkozta Szoboszlai.

Haszán Zoltán
futball

Csányi könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat

Elcsuklott a hangja, aztán abbahagyta az interjút az elbukott világbajnoki selejtezőn után az MLSZ elnöke.

Haszán Zoltán
futball

A Kneecap a magyar-ír után: Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!

Nem felejt a Magyarországról nyáron kitiltott rapbanda.

Benics Márk
POLITIKA