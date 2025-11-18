A Megafonnál tanult internetezni a Tisza egyik előválasztási jelöltje

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Tisza Párt egyik fővárosi, előválasztási jelöltje, Szabó Péter Mihály 2022-ben elvégezte a Megafon Központ közösségi médiás képzését, írja a 24.hu Szabó Linkedin-profilja alapján. A Megafont megjárt jelölt abban a körzetben indulna, ahol Tanács Zoltán, a párt programalkotásért felelős szakértője is versenybe szállt.

Szabó Péter Mihály
Fotó: Szabó Péter Mihály/Facebook

Magyar Péter a megafonos jelöltét a Telexnek adott interjújában is szóba hozta, név nélkül azt mondta, magyarázatot kértek tőle a Megafon-képzéssel kapcsolatban, hozzátéve, hogy szerinte ez az eset is azt mutatja, hogy a Tisza jelöltlistája milyen sokszínű. „Ez a lista, ez a 309 ember bebizonyítja azt, hogy mi nemcsak szlogenekben mondtuk azt, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar, hanem tényleg így van. Tényleg mindenféle szakma képviselteti magát” - mondta Magyar.

Szabó Péter Mihály a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, majd a 2022-től az Energiaügyi Minisztériumban dolgozott. Tavaly pedig független jelöltként indult Terézváros 4-es számú egyéni választókerületében, ahol 27 szavazatot sikerült begyűjtenie, ami komoly siker, hiszen ezzel is sikerült megelőznie az MSZP jelöltjét.

POLITIKA előválasztás Szabó Péter Mihály Tisza Párt jelöltállítás
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter: A Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt

A Tisza Párt elnöke azt mondta, most nem előválasztás zajlik különböző pártok között, mint 2021-ben, ezért ez a Tisza belügye – akkor is, ha a második körben már bárki szavazhat a jelöltjelöltekre.

Urfi Péter
POLITIKA