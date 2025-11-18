A Megafonnál tanult internetezni a Tisza egyik előválasztási jelöltje

A Tisza Párt egyik fővárosi, előválasztási jelöltje, Szabó Péter Mihály 2022-ben elvégezte a Megafon Központ közösségi médiás képzését, írja a 24.hu Szabó Linkedin-profilja alapján. A Megafont megjárt jelölt abban a körzetben indulna, ahol Tanács Zoltán, a párt programalkotásért felelős szakértője is versenybe szállt.

Magyar Péter a megafonos jelöltét a Telexnek adott interjújában is szóba hozta, név nélkül azt mondta, magyarázatot kértek tőle a Megafon-képzéssel kapcsolatban, hozzátéve, hogy szerinte ez az eset is azt mutatja, hogy a Tisza jelöltlistája milyen sokszínű. „Ez a lista, ez a 309 ember bebizonyítja azt, hogy mi nemcsak szlogenekben mondtuk azt, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar, hanem tényleg így van. Tényleg mindenféle szakma képviselteti magát” - mondta Magyar.

Szabó Péter Mihály a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, majd a 2022-től az Energiaügyi Minisztériumban dolgozott. Tavaly pedig független jelöltként indult Terézváros 4-es számú egyéni választókerületében, ahol 27 szavazatot sikerült begyűjtenie, ami komoly siker, hiszen ezzel is sikerült megelőznie az MSZP jelöltjét.