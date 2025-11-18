A miniszterelnök pár dollárért megvette Orbán Ráhelnek az első amerikai hot dogját

gasztronómia
– Kérsz hot dogot?
– Nagyon.
– Na, nézzük.
– Nem is vettem hot dogot, mióta itt vagyok.
– Tényleg?
– Igen.

Erről tárgyalt a magyar miniszterelnök a legújabb videóján Magyarország egyik kiemelkedően sikeres üzletasszonyával, Orbán Ráhellel, amikor meglátogatta az Egyesült Államokban. A BDPST Csoport kreatív igazgatója és a csoport házon belüli márkaépítési és kommunikációs ügynökségeként működő BDPST Koncept ügyvezetője, a magyar turisztikai ipar egyik meghatározó személyisége egyébként nemcsak egy pár dolláros hot dogot kapott, hanem olyan szerencsés volt, hogy részt vehetett a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett gálavacsorán is, amikor a fél kormányzat meglátogatta Donald Trumpot.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István gyerekeikkel hivatalosan azért költöztek az Egyesült Államokba (pont a kampány idejére), mert Orbán Ráhelt felvették egy amerikai egyetemre. A saját lábán álló házaspár legidősebb lányát egy manhattani, multikulturális német–amerikai iskolába írathatták be a szeptemberben kezdődő tanévre. Az iskolában körülbelül 14,5 millió forint az éves tandíj.

A kiköltözéskor Orbán Ráhel úgy érezte, hogy az új közegben nemcsak ő fejlődhet, hanem a gyerekei is önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot tanulhatnak majd.

