A miniszterelnök pár dollárért megvette Orbán Ráhelnek az első amerikai hot dogját

– Kérsz hot dogot?
– Nagyon.
– Na, nézzük.
– Nem is vettem hot dogot, mióta itt vagyok.
– Tényleg?
– Igen.
Erről tárgyalt a magyar miniszterelnök a legújabb videóján Magyarország egyik kiemelkedően sikeres üzletasszonyával, Orbán Ráhellel, amikor meglátogatta az Egyesült Államokban. A BDPST Csoport kreatív igazgatója és a csoport házon belüli márkaépítési és kommunikációs ügynökségeként működő BDPST Koncept ügyvezetője, a magyar turisztikai ipar egyik meghatározó személyisége egyébként nemcsak egy pár dolláros hot dogot kapott, hanem olyan szerencsés volt, hogy részt vehetett a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett gálavacsorán is, amikor a fél kormányzat meglátogatta Donald Trumpot.
Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István gyerekeikkel hivatalosan azért költöztek az Egyesült Államokba (pont a kampány idejére), mert Orbán Ráhelt felvették egy amerikai egyetemre. A saját lábán álló házaspár legidősebb lányát egy manhattani, multikulturális német–amerikai iskolába írathatták be a szeptemberben kezdődő tanévre. Az iskolában körülbelül 14,5 millió forint az éves tandíj.
A kiköltözéskor Orbán Ráhel úgy érezte, hogy az új közegben nemcsak ő fejlődhet, hanem a gyerekei is önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot tanulhatnak majd.
A miniszterelnök lánya augusztus óta az Egyesült Államokban él.
Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt – erősítette meg Magyar Péter értesüléseit Tiborcz cége.
A Tiborcz–Orbán család mostanában minden választás előtt költözik, most a világ legliberálisabb városa lehet a célpont. Még az is lehet, hogy az unokából „felelősségteljes világpolgárt” próbálnak nevelni.
Ezért is a tengerentúlra költözne, a végleges elhatározás azonban még nem született meg.